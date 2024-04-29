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Чемпионат Украины
Динамо Киев
01.05.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 08:00 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:02
223
0

Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 15:30 перенесенный матч 5-го тура УПЛ

29 апреля 2024, 08:00 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:02
223
0
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 1 мая, состоится отложенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 57 очков после 25 игр. У «Вереса» имеется 20 пунктов после 25 встреч и 14-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Верес» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Динамо Киев Динамо - Верес Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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