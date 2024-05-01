Бондаренко отреагировал на хет-трик Марлона в ворота Черноморца

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко отреагировал на хет-трик своего бразильского конкурента по позиции Марлона Гомеса в перенесенном матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (4:1), а также рассказал о процессе восстановления от травмы:

«Я рад за Марлона Гомеса. Он хороший игрок, все знаем его потенциал. Конкуренция сделает всех сильнее – и меня, и его. Для футбольной команды конкуренция – это всегда хорошо.

Мое восстановление идет по плану. Пока присутствуют болевые ощущения. Я бежал, оступился в ямке и подвернул голеностоп. Все по плану, почти круглосуточно работаю над восстановлением с реабилитологом. Но сроки восстановления будут известны позже».