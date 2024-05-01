Эрик ДАЙЕР: «Мы разочарованы из-за того, что пропустили в конце»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 2:2):

«Это был очень хороший матч. Вероятно, больше для болельщиков, чем для нас. Мы были разочарованы из-за того, что пропустили в конце игры, потому что контролировали ход матча при счете 2:1.

Следующий матч мы сыграем так, как будто счет был 0:0. Нам не терпится поехать в Мадрид, счет 2:2, 0:0 — то же самое. Мы поедем в Мадрид, чтобы победить», – цитирует Дайера официальный сайт УЕФА.