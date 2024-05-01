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  4. Эрик ДАЙЕР: «Мы разочарованы из-за того, что пропустили в конце»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 15:32 |
368
2

Эрик ДАЙЕР: «Мы разочарованы из-за того, что пропустили в конце»

Защитник «Баварии» – о матче против «Реала»

01 мая 2024, 15:32 |
368
2
Эрик ДАЙЕР: «Мы разочарованы из-за того, что пропустили в конце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 2:2):

«Это был очень хороший матч. Вероятно, больше для болельщиков, чем для нас. Мы были разочарованы из-за того, что пропустили в конце игры, потому что контролировали ход матча при счете 2:1.

Следующий матч мы сыграем так, как будто счет был 0:0. Нам не терпится поехать в Мадрид, счет 2:2, 0:0 — то же самое. Мы поедем в Мадрид, чтобы победить», – цитирует Дайера официальный сайт УЕФА.

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Эрик Дайер Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: УЕФА
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easterly
Бо тухлий, як і Клопп в матчі з муму, зробив ту саму помилку - замість того щоб добивати суперника налаштував гравців на контроль гри методом перепасу на утримання результату. З риалом таке не проходе
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