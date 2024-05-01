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  4. Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 15:24 |
664
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Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым

Бывшие игроки «Динамо» еще не помирились

01 мая 2024, 15:24 |
664
1
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, общается ли он со своим экс-содноклубником Александром Алиевым.

– Общаетесь ли сейчас с Алиевым? Были ли какие-то попытки восстановить дружеские отношения?

– Много не буду говорить на эту тему. Это сугубо наша с ним история, хоть она и всплыла на поверхность. Но я к Саше хорошо отношусь, я его уважаю. И, я думаю, вопрос времени, когда мы снова возобновим общение.

Напомним, ранее между Артемом Милевским и Александром Алиевым произошел конфликт.

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Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу IGNIS
Дмитро Вербинський Источник: Укринформ
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