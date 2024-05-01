Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, общается ли он со своим экс-содноклубником Александром Алиевым.

– Общаетесь ли сейчас с Алиевым? Были ли какие-то попытки восстановить дружеские отношения?

– Много не буду говорить на эту тему. Это сугубо наша с ним история, хоть она и всплыла на поверхность. Но я к Саше хорошо отношусь, я его уважаю. И, я думаю, вопрос времени, когда мы снова возобновим общение.

Напомним, ранее между Артемом Милевским и Александром Алиевым произошел конфликт.