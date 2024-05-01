Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Бывшие игроки «Динамо» еще не помирились
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, общается ли он со своим экс-содноклубником Александром Алиевым.
– Общаетесь ли сейчас с Алиевым? Были ли какие-то попытки восстановить дружеские отношения?
– Много не буду говорить на эту тему. Это сугубо наша с ним история, хоть она и всплыла на поверхность. Но я к Саше хорошо отношусь, я его уважаю. И, я думаю, вопрос времени, когда мы снова возобновим общение.
Напомним, ранее между Артемом Милевским и Александром Алиевым произошел конфликт.
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