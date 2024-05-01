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  4. Марсель ЗАБИТЦЕР: «В Париже довольны, что мы попали им в соперники»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 15:05 |
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Марсель ЗАБИТЦЕР: «В Париже довольны, что мы попали им в соперники»

Хавбек «Боруссии» – о полуфинале Лиги чемпионов

01 мая 2024, 15:05 |
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Марсель ЗАБИТЦЕР: «В Париже довольны, что мы попали им в соперники»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1 мая, 22:00):

«Ожидание полуфинала достаточно высокое не только в команде и клубе. Вы замечаете это везде, многие люди говорят с вами об этом. Мы знаем, что это за игра и что она значит для людей здесь. Мы также хотим сделать людей здесь счастливыми, как в игре против «Атлетико» – это было бы хорошей историей для всех.

Я не знаю, есть ли аутсайдеры в Лиге чемпионов. Я думаю, что в Париже немного довольны тем, что мы попали им в соперники на жеребьевке. Но мы должны показать им, что это, возможно, ошибочное восприятие. Наша большая цель – выбить Париж и дойти до финала».

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Марсель Забитцер Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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