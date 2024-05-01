Марсель ЗАБИТЦЕР: «В Париже довольны, что мы попали им в соперники»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1 мая, 22:00):

«Ожидание полуфинала достаточно высокое не только в команде и клубе. Вы замечаете это везде, многие люди говорят с вами об этом. Мы знаем, что это за игра и что она значит для людей здесь. Мы также хотим сделать людей здесь счастливыми, как в игре против «Атлетико» – это было бы хорошей историей для всех.

Я не знаю, есть ли аутсайдеры в Лиге чемпионов. Я думаю, что в Париже немного довольны тем, что мы попали им в соперники на жеребьевке. Но мы должны показать им, что это, возможно, ошибочное восприятие. Наша большая цель – выбить Париж и дойти до финала».