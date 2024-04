Калинина прокомментировала уверенную победу над Возняцки в Чарльстоне

В ночь на 4 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США), обыграв в 1/16 финала экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126) в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

После завершения встречи Калинина во флеш-интервью на корте прокомментировала свой успех:

«Прежде всего, я действительно счастлива. Это мой первый матч на грунте. Я думаю, что этот турнир для всех является первым на грунте. Это первый грунтовый турнир в году. И я очень рада, потому что я не так много выигрывала. И вообще, на этих кортах я так и не выиграла ни одного матча. Так что я очень счастлива сегодня.

Мы играли с Каролин две недели назад в Майами и отыграли 3 часа 20 минут. Так что я очень рада, что сегодня понадобилось меньше времени. Я довольна сегодняшним днем и думаю, что ошибалась не так уж много. Это также было ключевым моментом, потому что сегодня я играла для себя, я думаю, довольно солидно, на мой взгляд», – сказала Ангелина.

