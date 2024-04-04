Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) уверенно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина) [15] – 2:6, 3:6

Это была вторая встреча девушек. Калинина выиграла второй очный поединок.

21 марта украинка выиграла у Каролин в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Майами, отыгравшись со счета 2:5 во втором сете, в котором у Возняцки даже был матчбол.

Перед стартом матча в Чарльстоне представительница Дании заявила, что настроена взять реванш у Ангелины.

Калинина в 1/8 финала 500-тысячника сыграет против победительницы поединка Дарья Касаткина – Эшлин Крюгер.