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  4. Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2024, 02:07 | Обновлено 04 апреля 2024, 02:54
1006
8

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне

Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов

04 апреля 2024, 02:07 | Обновлено 04 апреля 2024, 02:54
1006
8
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) уверенно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина) [15] – 2:6, 3:6

Это была вторая встреча девушек. Калинина выиграла второй очный поединок.

21 марта украинка выиграла у Каролин в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Майами, отыгравшись со счета 2:5 во втором сете, в котором у Возняцки даже был матчбол.

Перед стартом матча в Чарльстоне представительница Дании заявила, что настроена взять реванш у Ангелины.

Калинина в 1/8 финала 500-тысячника сыграет против победительницы поединка Дарья Касаткина – Эшлин Крюгер.

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Ангелина Калинина Каролин Возняцки WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Fdail
Дуже обнадійливий початок ґрунтового сезону від Гелі. Так, Каро зіграла на слабкому рівні, але це не відміняє, що Геля відіграла на високому. Гарні кроси,  дуже-дуже гарні дропи, а моментами розіграші десь на рівні фантастики. Та й подача, як на диво, збилася лише під кінець. Чарльстон - слабкий турнір, особливо з точки зору глини, тому таким як Геля, звідси треба брати максимум. Тим паче, Рим все ближче й ближче. 
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+4
introvert
Мабуть, не варто було Каро заявляти перед матчем, що минула гра була у неї в кишені, і програла вона сама собі. Відмінний спосіб збадьорити суперницю))
Дуже потужне повернення Ангеліни на улюблене покриття.
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+4
Elis
Каро сьогодні мертва, але це її проблеми. Вітання Ангеліні! Молодчинка! Гарна гра. 
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+4
Ivan456
Римлянка йде далі!!!
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+3
C.Пеклов
молодець Геля!Спокійно та впевнено.Набірає форму і це радує,грунтовий сезон почався!
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+2
Stanislav Matusevych
Спокійно та впевнено, не рахуючи невдалу подачу на матч. Дивно, але на улюбленому грунті Каро виглядала часом просто як корова на льоду. Можливо, пошкодження ноги дається взнаки. Ангеліна ж відпрацювала здорово і шкода, що вона не зіграє за збірну на цих же кортах. Бо щось стосовно готовності Лесі є великі питання. 
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+2
Viktor Shuper
як на мене, то дуже несподіваний результат. минулий матч проти Возняцкі Калініна просто якимось чудом виграла. тут очікував що Возняцкі візьме реванш, але... не так сталося, як гадалося
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+2
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Козачка Геля! Вітаю з перемогою над савпевненою датчанкою!
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0
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