Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВОЗНЯЦКИ: Калинина? Матч был у меня в кармане, но позволила ему ускользнуть
WTA
01 апреля 2024, 22:39 |
556
0

ВОЗНЯЦКИ: Калинина? Матч был у меня в кармане, но позволила ему ускользнуть

Каролин прокомментировала предстоящую встречу с Ангелиной в 1/16 финала в Чарльстоне

01 апреля 2024, 22:39 |
556
0
ВОЗНЯЦКИ: Калинина? Матч был у меня в кармане, но позволила ему ускользнуть
YouTube. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США), выиграв в 1-м раунде у Маккартни Кесслер (США, WTA 122) в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

В 1/16 финала Каролин сыграет против 15-й сеяной Ангелины Калининой (Украина, WTA 33). Это будет вторая встреча девушек. 21 марта украинка выиграла у Возняцки в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Майами, отыгравшись с 2:5 во втором сете и уйдя с матчбола.

После завершения поединка с Кесслер Возняцки прокомментировала предстоящий матч с Ангелиной:

«Это было тяжелое поражение для меня. У меня был матч-поинт. Матч был у меня в кармане и я позволила ему ускользнуть. Она начала действительно хорошо играть. Я сделаю все наилучшим способом сейчас, чтобы взять реванш.

Разное покрытие. Мы обе знаем друг друга. Буду пытаться оставаться агрессивной и настойчивой», – сказала Каролин.

По теме:
Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Дежавю из Майами. Калинина сыграет с экс-первой ракеткой мира в Чарльстоне
Каролин Возняцки Ангелина Калинина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Футбол | 01 апреля 2024, 10:27 1
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала

Украинский вратарь сохранил ворота на замке в последнем матче

Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Футбол | 01 апреля 2024, 14:08 102
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо

Ожидается, что перенесенная игра состоится в Киеве

Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
Футбол | 01.04.2024, 16:12
Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
Заря рассказала о ситуции с арендованными перед матчем с Динамо
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Футбол | 01.04.2024, 00:18
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01.04.2024, 11:33
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 200
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем