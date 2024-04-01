ВОЗНЯЦКИ: Калинина? Матч был у меня в кармане, но позволила ему ускользнуть

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США), выиграв в 1-м раунде у Маккартни Кесслер (США, WTA 122) в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

В 1/16 финала Каролин сыграет против 15-й сеяной Ангелины Калининой (Украина, WTA 33). Это будет вторая встреча девушек. 21 марта украинка выиграла у Возняцки в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Майами, отыгравшись с 2:5 во втором сете и уйдя с матчбола.

После завершения поединка с Кесслер Возняцки прокомментировала предстоящий матч с Ангелиной:

«Это было тяжелое поражение для меня. У меня был матч-поинт. Матч был у меня в кармане и я позволила ему ускользнуть. Она начала действительно хорошо играть. Я сделаю все наилучшим способом сейчас, чтобы взять реванш.

Разное покрытие. Мы обе знаем друг друга. Буду пытаться оставаться агрессивной и настойчивой», – сказала Каролин.