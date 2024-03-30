Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я нужен украинскому народу»

Каждый месяц Илья Забарный делает пожертвование в помощь 12 семьям украинских болельщиков, погибших в войне, развязанной россией против их страны. Каждый день защитник «Борнмута» рассказывает соседям и партнерам по команде о своей семье в Киеве, живущей в условиях авиаударов. Каждый час он думает о школьных друзьях на линии фронта.

Выход на Евро-2024 на этой неделе означает для украинца гораздо больше, чем просто спортивное достижение. Это значит, что Забарный, Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Виталий Миколенко смогут и дальше гордо нести флаг своей страны, держать ее в центре внимания.

Став популярной фигурой в «Борнмуте» спустя всего год после своего перехода из «Динамо» за 24 миллиона фунтов, Заба сразу же получил поздравления от своего клуба, игроков и болельщиков. Мы встретились на стадионе «Vitality» в ложе, которую в дни матчей использует владелец клуба Билл Фоули. На одной из стен красуется любимое изречение американского бизнесмена: «Всегда вперед, никогда не отступать». Слова Фоули перекликаются со спокойной решимостью 21-летнего парня, сидящего напротив меня.

Он рассказывает о трудностях в АПЛ, о том, как остановить Эрлинга Холанда, Олли Уоткинса, Дарвина Нуньеса и реактивных игроков «Арсенала», как справиться с Харри Кейном, как научиться наблюдать за Вирджилом ван Дейком, а также подробно описывает сильные стороны своих тренеров здесь – сначала Гари О'Нила, а теперь Андони Ираолы.

Но сначала Забарный вспоминает школу в Киеве в 2014 году. «В мою школу приходили дети из Донецка», – вспоминает он. Я думал: «Как такое возможно?». Мой отчим – я называю его папой, потому что я вырос с ним – сидел и говорил со мной: «россия напала на нас, захватила территорию, города, и люди должны переехать, потому что они не хотят быть русскими, они не хотят быть на войне».



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Я был маленький – 10, 11 лет – и не очень понимал всего этого. Сейчас я понимаю. Это опасная ситуация, каждый день гибнет много людей. Мои друзья напуганы. Они не могут пойти на работу из-за воздушных атак, тревог. Один друг должен был стать солдатом, защищал нашу страну прямо на границе, в него попала граната и ранила в ногу. Он мой ровесник. Мы играли друг против друга, когда были молодыми. Я горжусь тем, что играю за свою сборную, но он – герой. Я разговаривал с другим другом, который защищает нашу страну, и он говорит, что это тяжело психологически. Ты видишь, как гибнут люди. Ты нападаешь, они нападают, ты теряешь друзей, школьных друзей».

«Тяжело, когда я готовлюсь к выходу на поле и смотрю новости, а там только что в здание влетела ракета. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был там, в Киеве, когда это [вторжение 2022 года и война] началось. Я знаю, как это – слышать сигнал тревоги и бежать в безопасное место. Я знаю, как это страшно для всех. Поэтому я подумал, что я могу сделать для своей страны? Я подумал о том, чтобы вернуться и пойти в армию. Я могу просто взять оружие и научиться. Я могу сказать: «Хватит, я не хочу играть в футбол», но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказать об этом всему миру».

«У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда они видят меня, они спрашивают о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации в Украине. Когда люди не забывают о том, что происходит, кажется, что у нас есть шанс. Мы не одиноки. Но я знаю о ситуации в Газе. Это повсюду в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди умирают. За последнее время в Англии я видел всего пару новостей об Украине. Это беспокоит. Что я могу сделать? Разве что рассказать свою историю».

И донатить. «Когда началась война, я пожертвовал много денег для наших военных, для наших людей, для моих друзей, которые идут на войну и защищают нашу страну». Вместе с Зинченко, Миколенко и еще восемью игроками сборной Украины Забарный поддерживает 12 семей болельщиков, погибших на войне. «Это трибуна героев. Мы просто помогаем их семьям, потому что они остались одни», – говорит он. «У меня есть еда, дом, безопасность, а у людей – нет. Я должен помочь. Если украинский народ не помогает украинцам, то почему европейцы, американцы или англичане должны помогать?».

Говоря на хорошем английском, Забарный размышляет о своем футбольном пути. «Моя мама – врач, отец – врач. Может быть, если бы я не был футболистом, я бы учился на врача. Не знаю. Футбол всегда был в центре моего внимания. Когда я был маленьким, отец подарил мне мяч, на котором были автографы всех игроков киевского «Динамо».



ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Он присоединился к клубу в возрасте 12 лет и быстро прогрессировал. Он учился в университете, изучая спорт, когда в 16 лет его пригласили тренироваться с первой командой. «Было трудно учиться в университете. У меня были тренировки каждый день. Я начал учиться сам, а потом сам сдавал экзамены», – говорит он.

В 18 лет он попал в первую команду, вместе с Миколенко играя в Лиге чемпионов. «Это как сон. Играть за «Динамо», – добавляет он. «Это не просто чувство игры в футбол. Это чувство, что ты должен защищать историю этого клуба. Историю таких великих игроков, как Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Все в Европе знают киевское «Динамо». Поэтому, когда ты надеваешь эту футболку, ты должен сделать максимум».

Он покидал свой клуб с «тяжелым сердцем», и ему потребовалось время, чтобы освоиться в «Борнмуте». «У меня была травма лодыжки, и это было непросто», – вспоминяет он. «После травмы первые два месяца я был ужасен на тренировках. Все было так быстро. Мяч приходит ко мне, я делаю касание, и все мои мысли заняты тем, что делать дальше. Но это уже слишком поздно». Касание должно быть мгновенным, а следующий шаг – заранее продуманным, особенно на тренировках, когда рядом с нами находится Доминик Соланке. «Против Дома нельзя ошибиться, потому что это гол», – говорит Забарный. «Нужно быть осторожным и не давать ему пространства, потому что он быстр, хорошо владеет мячом и обладает хорошим ударом. Когда я анализирую соперников, то думаю: «Хорошо, я закрою его правую ногу и просто оттесню его влево, потому что, возможно, его удар слева недостаточно хорош». Но Дом силен в ударах и левой, и правой. Дом – это международный уровень, 100 процентов».

Тренировки с Соланке подготовили его к АПЛ. О'Нил также помог ему освоиться. «Он хороший тренер. У него хорошо получалось в «Борнмуте». Он хорош в своей тактической работе. Он дал мне это понимание, поэтому я чувствую дух команды и необходимость быть агрессивным», – говорит он.

Его лодыжка полностью восстановилась, и Забарный просидел на скамейке запасных три матча, а затем сыграл в пяти заключительных играх сезона во времена О'Нила. «Я сидел на скамейке запасных и слушал, как люди болеют в Англии – потрясающе», – вспоминает Забарный. Для него также было относительно новым опытом слышать болельщиков. «Раньше я играл без болельщиков из-за коронавируса и из-за войны. Это безумие».



ФК Борнмут. Илья Забарный

Его первый международный матч с болельщиками состоялся 10 октября 2020 года, когда на игру Украины с Германией местные санитарные службы допустили 17 573 зрителя, что составляло менее чем треть вместимости Олимпийского стадиона. Когда я поднялся по ступенькам к полю, я увидел, что на стадионе полно людей с украинскими флагами, и я сказал: «О Боже! Не может быть!». Это было удивительное чувство».

Глядя на поле «Vitality», Забарный с восторгом рассказывает о дне матча. «Когда я чувствую эту атмосферу, когда я слышу ее, когда люди стоят и кричат обо всем, каждый момент, – вот почему я играю в футбол. Я играю ради болельщиков», – говорит он. «У них есть своя работа, они трудятся, а потом приходят на «Vitality Stadium», и я хочу играть для них. Они приходят посмотреть на нас, чтобы получить хорошие эмоции. Здесь, на «Vitality Stadium», потрясающая атмосфера. Я чувствую это каждый матч, все места заняты. Каждая команда, приезжая к нам, чувствует: «О, это будет непросто».

Под руководством Ираолы «Борнмут» занимает 13-е место. «Во-первых, он хороший человек и, конечно, его ассистенты очень хороши [в тренерском деле]. Он много говорит о тактике. Я наслаждаюсь этим, потому что играю в лучшей лиге мира. Я здесь, чтобы стать большим игроком. Я хочу этого».

Поэтому он изучает элитных центральных защитников. «Ван Дейк – лучший, потому что он умеет выбирать позицию, разговаривать с партнерами по команде и обладает сильным менталитетом», – говорит он. «Он лидер. В спорте, когда иногда все идет не так, как ты хочешь, нужно нажать на кнопку, проснуться, и в каждой команде есть такие игроки».

Он рассказывает мне о некоторых нападающих, с которыми ему приходилось сталкиваться, в том числе о Нуньесе, партнере ван Дейка по «Ливерпулю». «Нуньес – лучший игрок. Именно поэтому «Ливерпуль» заплатил за него большие деньги (85 миллионов фунтов, – прим.). У него есть скорость, удар, и он непредсказуем. Иногда все происходит не так, как он думает, но он получает много шансов, и один из этих шансов он забивает. Это хорошо, когда ты каждый матч играешь против топ-форвардов».

Он несколько раз удачно заблокировал Холанда, дома и на выезде. Хотя «Борнмут» проиграл оба матча, Холанду не удалось забить за 120 минут, которые он провел на поле против них. «Холанд – хороший нападающий, один из лучших, и я понимаю, почему. Он быстрый, сильный, хорошо бьет и хорошо держит мяч. У него очень сложно отобрать мяч.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Эрлинга Холанда

Олли Уоткинс похож на него. Он умеет создавать пространство, хорошо владеет мячом и отлично бьет. Когда мы играли против «Астон Виллы» дома в декабре, я играл против него весь матч и думал: «У меня неплохо получается». А потом на последней минуте, за полсекунды до конца игры, идет навес, он продавил меня и забил [ударом головой в прыжке], и мы сыграли вничью. Только большие игроки могут забивать такие голы, и он это сделал. Я понимаю, почему в АПЛ очень тяжело».

«Арсенал» создает целый ряд проблем для центрального защитника. В «Арсенале» много всего», – говорит он. «Мне нужна стопроцентная концентрация каждую секунду. Я должен думать обо всем, что может произойти. В «Арсенале» много тактических приемов, например, Зинченко смещается в центр, множество игроков играют перед тобой, и дело не только в том, чтобы справиться со своим человеком. Мне нужно думать «остаюсь ли я на своей позиции» и «кто наиболее опасен?». Если в одну секунду я ошибусь, «Арсенал» забьет».

Он знает, какого уровня форварды будут на Евро. Когда в сентябре Украина сыграла вничью с Англией во Вроцлаве, ему было трудно уследить за движением Кейна. «Харри Кейн – сложный соперник, он хорошо держит мяч, и если он опускается, а вы следуете за ним, то кто-то входит в вашу зону. Он опустился [в глубину поля в матче против Украины], принял мяч и отдал потрясающую передачу Кайлу Уокеру. Когда ты играешь против такого 30-летнего игрока, это сложно, потому что у них за плечами более десяти лет в футболе, они точно знают, как двигаться и забивать. Он не старый, он опытный».

Забарному еще только 21 год, но он уже опытен в других отношениях, в жизненных вопросах. Выходя на поле в очередном матче, он будет думать о тех, кто живет на родине, в Украине, играть за них, представлять их и выступать в их защиту.

Хенри Уинтер, The Times

Перевод и адаптация – Олег Дидух