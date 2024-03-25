ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Игрока задевает тема расисма в современном обществе
Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор во время пресс-конференции в составе национальной команды заплакал, когда заговорил о расизме. В последнее время игрока активно оскорбляют болельщики в Испании.
«Я просто хочу играть в футбол, делать все для моего клуба и сборной. Не хочу смотреть, как страдают темнокожие. Это происходит каждый день, в каждом матче. Меня это очень огорчает. И это случается не только в Испании, но и во всем мире».
«Через это проходил и мой отец. Хорошо, что меня поддерживает моя семья, а также поддерживают в клубе и сборной. Меня раздражает, что я и другие постоянно жалуемся на расизм, но ничего не меняется».
«Людям нужно давать хорошее образование, чтобы это прекратилось», – сказал Винисиус.
❤️🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN
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