ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор во время пресс-конференции в составе национальной команды заплакал, когда заговорил о расизме. В последнее время игрока активно оскорбляют болельщики в Испании.

«Я просто хочу играть в футбол, делать все для моего клуба и сборной. Не хочу смотреть, как страдают темнокожие. Это происходит каждый день, в каждом матче. Меня это очень огорчает. И это случается не только в Испании, но и во всем мире».

«Через это проходил и мой отец. Хорошо, что меня поддерживает моя семья, а также поддерживают в клубе и сборной. Меня раздражает, что я и другие постоянно жалуемся на расизм, но ничего не меняется».

«Людям нужно давать хорошее образование, чтобы это прекратилось», – сказал Винисиус.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN