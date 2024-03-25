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  4. ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Испания
25 марта 2024, 17:28 | Обновлено 25 марта 2024, 18:18
663
10

ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме

Игрока задевает тема расисма в современном обществе

25 марта 2024, 17:28 | Обновлено 25 марта 2024, 18:18
663
10
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор во время пресс-конференции в составе национальной команды заплакал, когда заговорил о расизме. В последнее время игрока активно оскорбляют болельщики в Испании.

«Я просто хочу играть в футбол, делать все для моего клуба и сборной. Не хочу смотреть, как страдают темнокожие. Это происходит каждый день, в каждом матче. Меня это очень огорчает. И это случается не только в Испании, но и во всем мире».

«Через это проходил и мой отец. Хорошо, что меня поддерживает моя семья, а также поддерживают в клубе и сборной. Меня раздражает, что я и другие постоянно жалуемся на расизм, но ничего не меняется».

«Людям нужно давать хорошее образование, чтобы это прекратилось», – сказал Винисиус.

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расизм Реал Мадрид Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Комментарии 10
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zizyyura
може він почне з себе? На полі провокує, багато говорить. Якби не в Реалі грав, то вже в цьому сезоні мінімум 3 червоні отримав би.
І ще говорить щось про освіту і виховання - не вихована мавпа!
Хай прочитає і ще раз на камери слюні пустить
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+4
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sokolyk
Як вже всі ці лівацькі хнюпики задовбали.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Чорношкірих хейтять за нахабну поведінку!!!
Це ПРОСТО образа, вона не пропонує високодуховну бесіду з поясненням смислів.
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+2
bzzzzzz
Прям самый несчастный человек на свете. 
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+2
turist86
Доларовий мільйонер в мирній країні плаче, ніби живе як дядько Том на плантації  
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0
April
Переезжай в Украину.  Будешь нашим королём
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0
Первый Среди Равных
Больше всего на свете ненавижу 2 вещи: расизм и негров. 
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-1
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