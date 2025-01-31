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Лига Европы
31 января 2025, 01:06 | Обновлено 31 января 2025, 01:13
80
1

Эта серия длилась очень долго. Динамо прервало серию без побед в ЛЕ

Матч против «РФШ» завершился минимальной победой киевлян

31 января 2025, 01:06 | Обновлено 31 января 2025, 01:13
80
1
Эта серия длилась очень долго. Динамо прервало серию без побед в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» прервало безвыигрышную серию из 15 матчей в Лиге Европы.

30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Динамо» Киев и «РФШ». Поединок завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Пихаленок.

Последняя победа киевского клуба в еврокубках была 25 февраля 2021 года над «Брюгге» (1:0). С того момента и до сегодняшнего дня «Динамо» дважды сыграло вничью и потерпело 13 поражений.

Серия из 15 подряд матчей без побед в Лиге Европы

  • 11 марта 2021 Вильярреал (Испания) – 0:2
  • 18 марта 2021 Вильярреал (Испания) – 0:2
  • 08 сентября 2022 Фенербахче (Турция) – 1:2
  • 15 сентября 2022 АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1
  • 06 октября 2022 года Ренн (Франция) – 1:2
  • 13 октября 2022 года Ренн (Франция) – 0:1
  • 27 октября 2022 АЕК Ларнака (Кипр) – 3:3
  • 03 ноября 2022 Фенербахче (Турция) – 0:2
  • 25 сентября 2024 Лацио (Италия) – 0:3
  • 03 октября 2024 Хоффенхайм (Германия) – 0:2
  • 24 октября 2024 Рома (Италия) – 0:1
  • 07 ноября 2024 Ференцварош (Венгрия) – 0:4
  • 28 ноября 2024 Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
  • 12 декабря 2024 Реал Сосьедад (Испания) – 0:3
  • 21 января 2025 Галатасарай (Турция) – 3:3

В текущем розыгрыше ЛЕ команда заняла 34-е место в турнирной таблице (1 победа, 1 ничья, 6 поражений) и завершила евросезон.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Давно говорили що латвійців Динамо мало б обіграти. І дійсно це сталося. І серія безпрограшна обірвалася. 
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