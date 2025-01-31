Эта серия длилась очень долго. Динамо прервало серию без побед в ЛЕ
Матч против «РФШ» завершился минимальной победой киевлян
«Динамо» прервало безвыигрышную серию из 15 матчей в Лиге Европы.
30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Динамо» Киев и «РФШ». Поединок завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Пихаленок.
Последняя победа киевского клуба в еврокубках была 25 февраля 2021 года над «Брюгге» (1:0). С того момента и до сегодняшнего дня «Динамо» дважды сыграло вничью и потерпело 13 поражений.
Серия из 15 подряд матчей без побед в Лиге Европы
- 11 марта 2021 Вильярреал (Испания) – 0:2
- 18 марта 2021 Вильярреал (Испания) – 0:2
- 08 сентября 2022 Фенербахче (Турция) – 1:2
- 15 сентября 2022 АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1
- 06 октября 2022 года Ренн (Франция) – 1:2
- 13 октября 2022 года Ренн (Франция) – 0:1
- 27 октября 2022 АЕК Ларнака (Кипр) – 3:3
- 03 ноября 2022 Фенербахче (Турция) – 0:2
- 25 сентября 2024 Лацио (Италия) – 0:3
- 03 октября 2024 Хоффенхайм (Германия) – 0:2
- 24 октября 2024 Рома (Италия) – 0:1
- 07 ноября 2024 Ференцварош (Венгрия) – 0:4
- 28 ноября 2024 Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
- 12 декабря 2024 Реал Сосьедад (Испания) – 0:3
- 21 января 2025 Галатасарай (Турция) – 3:3
В текущем розыгрыше ЛЕ команда заняла 34-е место в турнирной таблице (1 победа, 1 ничья, 6 поражений) и завершила евросезон.
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