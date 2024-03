Мбаппе не помог. Германия переиграла Францию с голом на восьмой секунде

В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции приняла команду Германии на домашнем поле в Лионе.

Уже на восьмой секунде матча немцы вышли вперед. Легенда «Реала» и национальной сборной Тони Кроос, который проводит свой первый матч после возвращения в ряды сборной, ассистировал на Флориана Вирца, который и отправил мяч в сетку ворот. Удвоил гандикап гостей Кай Хаверц на 49-й минуте.

Товарищеские матчи. 23 марта.

Франция – Германия – 0:2

Голы: Вирц, 1, Хаверц, 49.

Франция: Самба, Кунде (Клосс, 61), Упамекано, Павар, Эрнандес (Эрнандес, 61), Рабьо, Тчуамени (Фофана, 74), Заир-Эмери (Камавинга, 61), Дембеле (Коло-Муани, 83), Тюрам (Жиру, 61), Мбаппе.



Германия: тер Стеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Антон, 90), Гюндоган (Мюллер, 72), Андрих, Виртц (Фюрих, 72), Киммих, Хавертц (Ундав, 80), Мусиала (Фуллкруг, 80).

WHAT A PERFORMANCE 👏



Goals from Florian Wirtz and Kai Havertz seal a 2-0 win for us over @equipedefrance! 🤩#DFBTeam #FRAGER

📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/3WraVzTRru