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24 марта 2024, 04:45 | Обновлено 24 марта 2024, 05:03
603
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Такой старт матча был запланирован и исполнен блестяще»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Францией

24 марта 2024, 04:45 | Обновлено 24 марта 2024, 05:03
603
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Такой старт матча был запланирован и исполнен блестяще»
dfb.de. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал товарищеский матч против Франции, в котором его подопечные победили со счетом 2:0.

«Большой комплимент команде. Начало было хорошо спланировано и выполнено блестяще (гол Вирца на восьмой секунде после того, как Кроос сразу после розыгрыша с центра поля забросил вперед – ред.)

Первые 25 минут были очень хорошими. После этого нам пришлось больше работать в обороне, но это нормально против такой команды. Во втором тайме мы улучшились и имели очень хорошие моменты.

В конце концов я очень доволен тем, как выступила команда. Это была действительно отличная игра», – сказал Нагельсманн.

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Источник Немецкий футбольный союз
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