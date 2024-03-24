НАГЕЛЬСМАНН: «Такой старт матча был запланирован и исполнен блестяще»
Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Францией
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал товарищеский матч против Франции, в котором его подопечные победили со счетом 2:0.
«Большой комплимент команде. Начало было хорошо спланировано и выполнено блестяще (гол Вирца на восьмой секунде после того, как Кроос сразу после розыгрыша с центра поля забросил вперед – ред.)
Первые 25 минут были очень хорошими. После этого нам пришлось больше работать в обороне, но это нормально против такой команды. Во втором тайме мы улучшились и имели очень хорошие моменты.
В конце концов я очень доволен тем, как выступила команда. Это была действительно отличная игра», – сказал Нагельсманн.
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