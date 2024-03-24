Франция – Германия – 0:2. Гол на 8-й секунде. Видео голов и обзор

Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались национальные сборные Франции и Германии. Победу одержали гости со счетом 2:0, а их звездный полузащитник Тони Кроос отметил свое возвращение в сборную ассистом на 8 секунде матча.

Товарищеские матчи

Франция – Германия – 0:2

Голы: Вирц, 1, Хаверц, 49.

Франция: Самба, Кунде (Клосс, 61), Упамекано, Павар, Эрнандес (Эрнандес, 61), Раббо, Чуамени (Фофана, 74), Заир-Эмери (Камавинга, 61), Дембеле (Коло-Муани, 83) , 61), Мбаппе.

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Антон, 90), Гюндоган (Мюллер, 72), Андрих, Виртц (Фюрих, 72), Киммих, Хавертц (Ундав, 80), Мусиала (Фюллькруг).