Франция – Германия – 0:2. Гол на 8-й секунде. Видео голов и обзор
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Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались национальные сборные Франции и Германии. Победу одержали гости со счетом 2:0, а их звездный полузащитник Тони Кроос отметил свое возвращение в сборную ассистом на 8 секунде матча.
Товарищеские матчи
Франция – Германия – 0:2
Голы: Вирц, 1, Хаверц, 49.
Франция: Самба, Кунде (Клосс, 61), Упамекано, Павар, Эрнандес (Эрнандес, 61), Раббо, Чуамени (Фофана, 74), Заир-Эмери (Камавинга, 61), Дембеле (Коло-Муани, 83) , 61), Мбаппе.
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Антон, 90), Гюндоган (Мюллер, 72), Андрих, Виртц (Фюрих, 72), Киммих, Хавертц (Ундав, 80), Мусиала (Фюллькруг).
События матча
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