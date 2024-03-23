23 марта на «Олимпик Лионнез» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Франции встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Франция – Германия

Франция

Команда при нынешнем наставнике, Дидье Дешаме, трижды достигала финалов больших турниров. Ярким исключением стал прошлый Евро, где фаворит сенсационно вылетел уже в первом раунде игр на вылет. А так в 2016-м дома на таком же чемпионате было обидное поражение в решающем матче Португалии, через 2 года ле бле стали лучшими в мире. И чуть не повторили это в Катаре, но Месси с Аргентиной выиграли решающую серию пенальти. Ну и Лигу Наций в 2021-м взяли именно французы. Не удивительно, что тренерский штаб продолжает работать, а уже обновленный вариант команды без малейших проблем прошел квалификацию, в том числе разгромив Нидерланды. Как всегда, есть громадный выбор среди кандидатов, и, скорее всего, именно в весеннем окне будут давать шанс многим.

Германия

Сборная находится совсем в ином настроении, чем соседи. Вот уже 10 лет, после триумфа на чемпионате мира в Бразилии, Бундестим лихорадит. Достаточно сказать, что потом дважды фаворит даже из группы не выходил! Тем не менее, Флик остался на посту в 2023-м году, и только новые неудачи, увенчанные 1:4 с Японией, заставили уволить тренера - он стал первым за всю историю, кто ушел не добровольно. Его, как и в Баварии, сменил Нагельсманн. Но и Юлиан выиграл только у США - с Мексикой была ничья, а в ноябре последовательно проиграли Турции в Берлине и Австрии в Вене. Крайне нужен успех, прежде всего, чтобы вернуть себе психологическую уверенность. Да, через пару дней еще Нидерланды примут, но потом команда соберется накануне домашнего чемпионата.

Статистика личных встреч

У галльских петушков было 4 победы при паре ничьих с соседями. Но в сентябре, при Руди Феллере как и.о., немцы наконец-то оформили выигрышные для себя 2:1.

Прогноз

GGBET не верит в гостеприимность хозяев. Согласимся и поставим на победу французов (коэффициент - 1,75).