Германия22 марта 2024, 10:05 |
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Франция – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 23 сентября и начнется в 22:00
22 марта 2024, 10:05 |
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В субботу, 23 сентября, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Франции примет команду Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.
Начало встречи запланировано в 22:00.
Франция – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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