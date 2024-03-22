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Германия
22 марта 2024, 10:05 |
188
0

Франция – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 23 сентября и начнется в 22:00

22 марта 2024, 10:05 |
188
0
Франция – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Франция – Германия

В субботу, 23 сентября, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Франции примет команду Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

Начало встречи запланировано в 22:00.

Франция – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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