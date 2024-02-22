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Германия
22 февраля 2024, 15:42 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:57
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0

Кроос возвращается в сборную Германии

Хавбек «Реала» хочет помочь команде на домашнем Евро-2024

22 февраля 2024, 15:42 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:57
212
0
Кроос возвращается в сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

34-летний полузащитник Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии.

«Ребята, коротко и ясно: с марта я снова буду играть за Германию. Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я готов к этому и уверен, что команда на чемпионате Европы способна на большее, чем многие думают», – написал Кроос в Instagram.

Тони Кроос – чемпион мира 2014 года. Последний матч в составе Бундестим Кроос провел на чемпионате Европы-2020, 29 июня 2021 года, когда в 1/8 финала Германия уступила Англии.

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Евро-2024 Тони Кроос сборная Германии по футболу
Источник Sport.ua
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