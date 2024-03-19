ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Чжан Шуай уступила Дарье Сэвилл в 1-м раунде основной сетки турнира WTA 1000 в Майами
19 марта состоялся матч 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) между теннисистками Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 115) и Чжан Шуай (Китай, WTA 711).
Игра завершилась победой Сэвилл в трех сетах за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Для Чжан Шуай это 19-е поражение подряд.
После завершения встречи китаянка, на удивление, улыбалась и достаточно в хорошем настроении провела рукопожатие с Дарьей.
Во 2-м раунде Дарья сыграет против украинки Даяны Ястремской.
ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Very sweet handshake between Dasha Saville and Shuai Zhang pic.twitter.com/ossf4yAIGJ— Owen (@kostekcanu) March 19, 2024
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