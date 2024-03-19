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  4. ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
WTA
19 марта 2024, 23:36 |
1199
3

ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд

Чжан Шуай уступила Дарье Сэвилл в 1-м раунде основной сетки турнира WTA 1000 в Майами

19 марта 2024, 23:36 |
1199
3
ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Twitter. Чжан Шуай

19 марта состоялся матч 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) между теннисистками Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 115) и Чжан Шуай (Китай, WTA 711).

Игра завершилась победой Сэвилл в трех сетах за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Для Чжан Шуай это 19-е поражение подряд.

После завершения встречи китаянка, на удивление, улыбалась и достаточно в хорошем настроении провела рукопожатие с Дарьей.

Во 2-м раунде Дарья сыграет против украинки Даяны Ястремской.

ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд

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Дарья Сэвилл (Гаврилова) Чжан Шуай WTA Майами видео эмоции
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Ivan456
Звісно радіє. Записала своє ім'я в історію.Такий рекорд ще не скоро буде побитим, а Чжан до того може знову його оновити)
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0
Первый Среди Равных
Офігеть. Якесь прокляття, чи що. Інакшого пояснення не можу знайти. Тенісистка сильна. Принаймні була недавно. Неможливо так різко здутись. 
Нагадало Бьорна Борга. Виносив всіх ще в кінці 70-х, а на початку 80-х всі почали виносити його і зразу закінчив кар'єру в 26 років.
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0
Serhii P.
Чому дивовижна, вона вже звикла. Нехай зіграє на слабших турнірах WTA 125, тоді прийдуть і перемоги 
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0
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