Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 115), которая в 1-м раунде в трех сетах обыграла Чжан Шуай (Китай, WTA 711) за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 2:6, 6:4

Чжан Шуай проиграла 19-й матч подряд. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023 года у Мэдисон Бренгл. Китаянка обновила собственный мировой антирекорд – у нее самая длинная серия поражений в WTA не только в XXI веке, но и в истории.

Сэвилл и Ястремская играли между собой 3 раза. Даяна проиграла все 3 очных поединка. В 2024 году девушки встречались в 1/32 финала соревнований в Брисбене, представительница Австралии выиграла со счетом 6:0, 6:4.