Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
WTA
19 марта 2024, 20:31 |
2536
0

Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами

Дарья Сэвилл выиграла у Чжан Шуай, китаянка уступила в 19-м матче подряд

19 марта 2024, 20:31 |
2536
0
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 115), которая в 1-м раунде в трех сетах обыграла Чжан Шуай (Китай, WTA 711) за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 2:6, 6:4

Чжан Шуай проиграла 19-й матч подряд. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023 года у Мэдисон Бренгл. Китаянка обновила собственный мировой антирекорд – у нее самая длинная серия поражений в WTA не только в XXI веке, но и в истории.

Сэвилл и Ястремская играли между собой 3 раза. Даяна проиграла все 3 очных поединка. В 2024 году девушки встречались в 1/32 финала соревнований в Брисбене, представительница Австралии выиграла со счетом 6:0, 6:4.

По теме:
Симона Халеп – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Соболенко тренируется на кортах Майами. Она может сыграть с Халеп
Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда
Дарья Сэвилл (Гаврилова) Чжан Шуай Даяна Ястремская WTA Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Футбол | 19 марта 2024, 12:38 6
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»

Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Теннис | 19 марта 2024, 08:16 28
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена

Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны

Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Футбол | 19.03.2024, 17:29
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
ВИДЕО. Француз получил солнечный удар в США. Его увезли с корта на коляске
Теннис | 19.03.2024, 10:21
ВИДЕО. Француз получил солнечный удар в США. Его увезли с корта на коляске
ВИДЕО. Француз получил солнечный удар в США. Его увезли с корта на коляске
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Биатлон | 19.03.2024, 07:47
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 13
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем