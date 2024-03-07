Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд

Китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 713) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), проиграв уже в 1-м раунде.

В 1/64 финала она уступила Маи Хонтаме (Япония, WTA 120) в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 0:6.

Для нее это 18-е поражение в 18 последних матчах. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023 года у Мэдисон Бренгл.

Чжан Шуай установила самую длинную серию поражений в WTA не только в XXI веке, но и в истории.

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