Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд
Чжан Шуай не может победить в 18 матчах подряд
Китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 713) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), проиграв уже в 1-м раунде.
В 1/64 финала она уступила Маи Хонтаме (Япония, WTA 120) в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 0:6.
Для нее это 18-е поражение в 18 последних матчах. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023 года у Мэдисон Бренгл.
Чжан Шуай установила самую длинную серию поражений в WTA не только в XXI веке, но и в истории.
Другие самые длительные серии поражений в WTA туре:
- Санди Коллинз (США) – 17 матчей (1984–1987)
- Аранча Рус (Нидерланды) – 17 матчей (2013)
- Соня Джеясилан (Канада) – 16 матчей (2001)
- Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 16 матчей (2016)
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