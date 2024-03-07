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  4. Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд
WTA
07 марта 2024, 05:59 |
391
0

Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд

Чжан Шуай не может победить в 18 матчах подряд

07 марта 2024, 05:59 |
391
0
Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 713) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), проиграв уже в 1-м раунде.

В 1/64 финала она уступила Маи Хонтаме (Япония, WTA 120) в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 0:6.

Для нее это 18-е поражение в 18 последних матчах. Последний матч она выиграла в Лионе в январе 2023 года у Мэдисон Бренгл.

Чжан Шуай установила самую длинную серию поражений в WTA не только в XXI веке, но и в истории.

Другие самые длительные серии поражений в WTA туре:

  • Санди Коллинз (США) – 17 матчей (1984–1987)
  • Аранча Рус (Нидерланды) – 17 матчей (2013)
  • Соня Джеясилан (Канада) – 16 матчей (2001)
  • Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 16 матчей (2016)

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антирекорд Чжан Шуай WTA Индиан-Уэллс Маи Хонтама
Источник Sport.ua
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