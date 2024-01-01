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WTA
01 января 2024, 15:09 | Обновлено 01 января 2024, 15:33
1358
11

Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене

Даяна в третий раз подряд уступила Дарье Сэвилл

01 января 2024, 15:09 | Обновлено 01 января 2024, 15:33
1358
11
Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка, которая до этого успешно прошла квалификацию, проиграла представительнице Австралии Дарье Сэвилл (№209 WTA).

Брисбен. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 0:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде Сэвилл сыграет против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

Отметим, что дом бабушки Ястремской в Одессе пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь.

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Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Брисбен Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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introvert
На протистояння з Гавриловою припав мабуть найганебніший матч Ястемської (1 раунд РГ 2020), коли кожен другий її удар по м`ячу закінчувався настільки дикими помилками, що суперниця, яка й сама тоді грала відверто бездарно, не могла стримати сміх. Тож таке собі дежа вю, якщо не враховувати більш пристойної гри Гаврилової.
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+8
Falko
І заради цього треба було не пускати Стародубцеву (
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+2
Александр Ад
Даяна сьогодні напереживалася за бабусю,чій будинок постраждав із-за рашистів,тому і прикра поразка.Давайте підтримуємо українку і побажаємо ій успіху в квалі АО.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Vlad Holl
Калічне . Колись в 18 років було по 10-12 ейсів , а зараз НУЛЬ в 23 роки. Неймовірно пусте . 
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0
didin87
31 невынужденная. охренеть. чем она думала на корте? концентрации - ноль
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Василий Гредюшкин
Не  критикуйте  -  то не  будете  критиковані  .. Даяна  залишається  першою   ракеткою  світу   по   биттю   мячика  за  корт  .  А  ще  вона  знає   практику   гри  в теніс   (Бо  теорію  знають  всі    )а  практику  тільки  Даяна   Навіть  розумниця    Ешлі   Барті  не  знала  як  допомагає  грі   биття  носками   взуття  об   хард  тому  залишила  теніс  .А   Осака  позавчора  взнала    поернулась  на  корт  і  виграла  А  якшо   Іга    буде  зав"язувати   вузликом   маєчку  на   спині   її  ж   ніхто  не  переможе.
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-2
Alex K911
Играла вполне красиво, однако криволапость подвела!
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-2
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