Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене

1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинка, которая до этого успешно прошла квалификацию, проиграла представительнице Австралии Дарье Сэвилл (№209 WTA).

Брисбен. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 0:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде Сэвилл сыграет против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

Отметим, что дом бабушки Ястремской в Одессе пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь.

Dashing through the first round 💨@Daria_gav storms past Yastremska in straight sets to move on ⚡️#BrisbaneTennis pic.twitter.com/dBLMDUwzJi