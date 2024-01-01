Непростое начало года. Ястремская проиграла первый матч основы в Брисбене
Даяна в третий раз подряд уступила Дарье Сэвилл
1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В первом раунде основы украинка, которая до этого успешно прошла квалификацию, проиграла представительнице Австралии Дарье Сэвилл (№209 WTA).
Брисбен. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 0:6, 4:6
Это была третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде Сэвилл сыграет против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).
Отметим, что дом бабушки Ястремской в Одессе пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь.
Dashing through the first round 💨@Daria_gav storms past Yastremska in straight sets to move on ⚡️#BrisbaneTennis pic.twitter.com/dBLMDUwzJi— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянские клубы хотели бы оформить аренду с опцией выкупа
На правом плече теннисистки появился символ «Ï»