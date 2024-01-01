ФОТО. Дом бабушки Ястремской пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в новогоднюю ночь дом ее бабушки в Одессе пострадал от очередного обстрела российской армии.

«В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел ракетный удар.

Вот так моя часть семьи встретила новый год дома», – написала Ястремская, тегнув WTA.

Отметим, что 1 января Ястремская играет матч первого раунда основы на турнире в Брисбене.