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WTA
01 января 2024, 14:07 | Обновлено 01 января 2024, 14:08
812
0

ФОТО. Дом бабушки Ястремской пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь

Непростое начало года для украинской теннисистки

01 января 2024, 14:07 | Обновлено 01 января 2024, 14:08
812
0
ФОТО. Дом бабушки Ястремской пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в новогоднюю ночь дом ее бабушки в Одессе пострадал от очередного обстрела российской армии.

«В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел ракетный удар.

Вот так моя часть семьи встретила новый год дома», – написала Ястремская, тегнув WTA.

Отметим, что 1 января Ястремская играет матч первого раунда основы на турнире в Брисбене.

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Источник Sport.ua
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