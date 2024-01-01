WTA01 января 2024, 14:07 | Обновлено 01 января 2024, 14:08
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ФОТО. Дом бабушки Ястремской пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь
Непростое начало года для украинской теннисистки
01 января 2024, 14:07 | Обновлено 01 января 2024, 14:08
812
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в новогоднюю ночь дом ее бабушки в Одессе пострадал от очередного обстрела российской армии.
«В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел ракетный удар.
Вот так моя часть семьи встретила новый год дома», – написала Ястремская, тегнув WTA.
Отметим, что 1 января Ястремская играет матч первого раунда основы на турнире в Брисбене.
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