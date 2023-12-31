Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Брисбене
1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В первом раунде основы украинки сразится против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (№204 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на арене Патрика Рафтера после матча Маррей – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 12:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница сразится против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).
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