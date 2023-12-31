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  4. Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2023, 17:35 |
357
0

Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Брисбене

31 декабря 2023, 17:35 |
357
0
Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинки сразится против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (№204 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на арене Патрика Рафтера после матча Маррей – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

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Источник Sport.ua
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