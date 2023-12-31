Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом раунде основы украинки сразится против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (№204 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на арене Патрика Рафтера после матча Маррей – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА