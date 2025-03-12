ФОТО. Что было после матча: слезы Салаха, эмоции Дембеле и наглый Хакими

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и ПСЖ [первый матч – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей, в овертаймах коллективы не забили, а серию пенальти выиграли парижане – 4:1.

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После завершения встречи был ряд эмоций. По понятным причинам, игроки мерсисайдцев были разочарованы результатом. Дарвин Нуньес, который первым не забил 11-метровый, присел. На уругвайском форварде буквально не было лицо, а фанаты в социальных сетях уже успели обрушить на него шквал критики.

Много внимания после финального свистка было и к лидеру Ливерпуля Мохамеду Салаху. Египтянин, который благодаря безумной статистики в этом сезоне считается главным претендентом на Золотой мяч, заплакал на поле.

А вот Усману Дембеле, который не меньше Мо феерит во Франции и которому уже пророчат ЗМ в случае чемпионства ПСЖ в ЛЧ, не сдерживал радости. А его счастливое фото на фоне поникших игроков Ливерпуля завирусилось в социальных сетях.

Но больше всех отличился Ашраф Хакими. Представитель Марокко решил выйти в центр поля и показать фанам Ливерпуля флаг ПСЖ. Реакция болельщиков долго не заставила себя ждать, они ответили: «Где ваш кубок европейских чемпионов?»

Следующим соперником ПСЖ в Лиге чемпионов будет победитель противостояния Брюгге – Астон Вилла. В первой игре англичане на выезде победили со счетом 3:1, поэтому высока вероятность, что Унаи Эмери встретится со своей экс-командой, которую тренировал с 2016 по 2018 год.

ФОТО. Дарвин Нуньес после матча Ливерпуль – ПСЖ

ФОТО. Эмоции Салаха после вылета Ливерпуля из ЛЧ

ВИДЕО. Радость Дембеле после выхода ПСЖ в четвертьфинал ЛЧ

Dembele😭😭 Barcelona fans must be crying

pic.twitter.com/3sBQy3Kdte — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 11, 2025

ФОТО. Хакими продемонстрировал фанам Ливерпуля флаг ПСЖ