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Лига чемпионов
12 марта 2025, 03:07 |
414
0

ФОТО. Что было после матча: слезы Салаха, эмоции Дембеле и наглый Хакими

11 марта ПСЖ прошел Ливерпуль по пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 03:07 |
414
0
ФОТО. Что было после матча: слезы Салаха, эмоции Дембеле и наглый Хакими
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и ПСЖ [первый матч – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей, в овертаймах коллективы не забили, а серию пенальти выиграли парижане – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи был ряд эмоций. По понятным причинам, игроки мерсисайдцев были разочарованы результатом. Дарвин Нуньес, который первым не забил 11-метровый, присел. На уругвайском форварде буквально не было лицо, а фанаты в социальных сетях уже успели обрушить на него шквал критики.

Много внимания после финального свистка было и к лидеру Ливерпуля Мохамеду Салаху. Египтянин, который благодаря безумной статистики в этом сезоне считается главным претендентом на Золотой мяч, заплакал на поле.

А вот Усману Дембеле, который не меньше Мо феерит во Франции и которому уже пророчат ЗМ в случае чемпионства ПСЖ в ЛЧ, не сдерживал радости. А его счастливое фото на фоне поникших игроков Ливерпуля завирусилось в социальных сетях.

Но больше всех отличился Ашраф Хакими. Представитель Марокко решил выйти в центр поля и показать фанам Ливерпуля флаг ПСЖ. Реакция болельщиков долго не заставила себя ждать, они ответили: «Где ваш кубок европейских чемпионов?»

Следующим соперником ПСЖ в Лиге чемпионов будет победитель противостояния Брюгге – Астон Вилла. В первой игре англичане на выезде победили со счетом 3:1, поэтому высока вероятность, что Унаи Эмери встретится со своей экс-командой, которую тренировал с 2016 по 2018 год.

ФОТО. Дарвин Нуньес после матча Ливерпуль ПСЖ

ФОТО. Эмоции Салаха после вылета Ливерпуля из ЛЧ

ВИДЕО. Радость Дембеле после выхода ПСЖ в четвертьфинал ЛЧ

ФОТО. Хакими продемонстрировал фанам Ливерпуля флаг ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ливерпуль ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Лига чемпионов фото эмоции Мохамед Салах Дарвин Нуньес Усман Дембеле Ашраф Хакими
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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