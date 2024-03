17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.

Кубок Англии. 1/4 финала. 17 марта

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в.)

Голы: Мактоминей, 10, Антони, 87, Рэшфорд, 112, Диалло, 120+1 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиот, 105

Удаление: Диалло, 120+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 10 мин.

Scott McTominay delivers in the biggest moment for @ManUtd 💪#EmiratesFACup pic.twitter.com/5PK1XZtfHh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 1:1 Макаллистер, 44 мин.

MAC ALLISTER 🌟



Safe to say Jürgen Klopp enjoyed @LFC's leveller 🫵#EmiratesFACup pic.twitter.com/fZiQ5dq1ac — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 1:2 Салах, 45+2 мин.

The right man in the right place 👑@MoSalah grabs @LFC's second in as many minutes to give them the lead at the break! 🇪🇬#EmiratesFACup pic.twitter.com/qFIba8eZCu — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 2:2 Антони, 87 мин.

ANTONYYYYYY 🤩



A fantastic turn and finish in the box from the Brazilian for @ManUtd to level the game late on! 🇧🇷#EmiratesFACup pic.twitter.com/3UUe4VTxm1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 2:3 Эллиот, 105 мин.

ГОЛ! 3:3 Рэшфорд, 112 мин.

ГОЛ! 4:3 Диалло, 120+1 мин.