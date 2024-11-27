Без сенсации. Боруссия Дортмунд уверенно одолела Динамо Загреб
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу шмелей
27 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и дортмундской «Боруссией».
Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе.
За гостей забитыми голами отличились Джейми Байно-Гиттенс, Рами Бенсебаини и Серу Гирасси. Хозяева затруднились ответить забитыми мячами.
После этого матча «Боруссия», имея в своем активе 12 очков, занимает четвертое место в Лиге чемпионов. «Динамо Загреб» набрал 7 очков и занимает 23-ю позицию.
Лига чемпионов. 5-й тур. 27 ноября
Динамо Загреб (Хорватия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:3
Голы: Байно-Гиттенс, 41, Бенсебаини, 56, Гирасси, 90
Динамо Загреб: Загорац, Ристовски, Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэль, Бернауэр, Рог, Батурина, (Куленович, 62), Павлин, (Ходжа, 73), Стойкович, (Пьяца, 62), Качавенда , (Шпикич, 73)
Боруссия Д: Кобель, Гросс, Шлоттербек, Антон, Бенсебаини, Забитцер, (Рейна, 61), Нмеча, Брандт, (Риерсон, 46), Байно-Гиттенс, (Дюранвиль, 61), Байер, (Гирасси, 61), Мален , (Коуту, 74)
Предупреждения: Торренте, 19, Батурина, 60, Куленович, 66 – Бенсебаини, 60
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды
Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением