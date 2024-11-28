27.11.2024 22:00 – FT 0 : 3
Лига чемпионов28 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 05:38
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0
Динамо Загреб – Боруссия Дортмунд – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
28 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 05:38
16
0
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Загреб и Боруссия Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Максими в столице Хорватии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Динамо Загреб (Хорватия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:3
Голы: Байно-Гиттенс, 41, Бенсебаини, 56, Гирасси, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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