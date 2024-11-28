27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Загреб и Боруссия Дортмунд.

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Поединок прошел на стадионе Максими в столице Хорватии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Динамо Загреб (Хорватия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 41, Бенсебаини, 56, Гирасси, 90

Видеообзор матча: