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  4. «У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:29
382
7

«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича

Крис ван дер Верден рад сотрудничеству с Марино Пушичем

27 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:29
382
7
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Тренер донецкого «Шахтера» Крис ван дер Верден расхвалил наставника «горняков» Марино Пушича. Специалист рассказал о совместной работе с Марино.

– Как вы познакомились с Пушичем?

– Мы не знали друг друга напрямую, но мы почти одного возраста и часто пересекались как помощники тренера. Мы играли друг против друга, потом у нас была пресс-конференция, где у нас была возможность пообщаться. Возможно, поняли, что у нас одинаковые идеи о футболе.

А потом Пушич неожиданно позвонил по телефону и объяснил, что ему нужны опытные тренеры, а я как раз стал свободным. Сейчас мы работаем вместе и для меня это что-то новое, потому что я много лет был ассистентом одного тренера – Филиппа Коку. У Мистера постоянно новые идеи, он никогда не останавливается. Мне очень интересно с ним работать», – сказал тренер.

Ранее Крис ван дер Верден признался, почему решил работать в «Шахтере» даже во время войны.

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Марино Пушич Крис ван дер Верден Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 7
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Gargantua81
как в том анекдоте:
- так что, умерли коровы?  очень жаль, у меня еще столько креативных решений было...
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+2
zzg77
Який там в срацці містер, ще сер йому приліпіть.
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+1
ЗоряЛуганськ
В статье ошибка , слово мистер пишется с маленькой буквы ! А если это имя нарицательное тогда фамилия неправильно написана , должна быть Луческу , а не Пушич ! 
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+1
sania
Чому кожного паяльника в Шахтарі називають "Містер". Він британець, чи може якись лорд чи аристократ??
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+1
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VovanSidorovi4
Да какие у него идеи упертый как баран
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+1
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