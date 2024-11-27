«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича

Тренер донецкого «Шахтера» Крис ван дер Верден расхвалил наставника «горняков» Марино Пушича. Специалист рассказал о совместной работе с Марино.

– Как вы познакомились с Пушичем?

– Мы не знали друг друга напрямую, но мы почти одного возраста и часто пересекались как помощники тренера. Мы играли друг против друга, потом у нас была пресс-конференция, где у нас была возможность пообщаться. Возможно, поняли, что у нас одинаковые идеи о футболе.

А потом Пушич неожиданно позвонил по телефону и объяснил, что ему нужны опытные тренеры, а я как раз стал свободным. Сейчас мы работаем вместе и для меня это что-то новое, потому что я много лет был ассистентом одного тренера – Филиппа Коку. У Мистера постоянно новые идеи, он никогда не останавливается. Мне очень интересно с ним работать», – сказал тренер.

Ранее Крис ван дер Верден признался, почему решил работать в «Шахтере» даже во время войны.