ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал
Куивин Келлехер отбил удар Килиана с 11-метрового на 61-й минуте
27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.
Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 61-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер отбил удар француза с 11 метров.
Рефери назначил пенальти после того, как Эндрю Робертсон сбил Лукаса Васкеса.
Мбаппе не сумел сравнять счет. На 52-й Ливерпуль вперед вывел Алексис Макаллистер.
❗️ ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал
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