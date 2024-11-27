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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:27
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ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал

Куивин Келлехер отбил удар Килиана с 11-метрового на 61-й минуте

27 ноября 2024, 23:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:27
720
1
ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер отбил удар француза с 11 метров.

Рефери назначил пенальти после того, как Эндрю Робертсон сбил Лукаса Васкеса.

Мбаппе не сумел сравнять счет. На 52-й Ливерпуль вперед вывел Алексис Макаллистер.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Краще б його продали б він розвале команду
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