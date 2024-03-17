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  4. Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
17.03.2024 17:30 – FT 4 : 3
Ливерпуль
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Англия
17 марта 2024, 20:10 | Обновлено 17 марта 2024, 20:46
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Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии

Красные Дьяволы выиграли четвертьфинальный матч со счетом 4:3

17 марта 2024, 20:10 | Обновлено 17 марта 2024, 20:46
3455
20
Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Команды встретились на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

В дебюте счет для МЮ открыл хавбек Скотт Мактоминей, однако на 44-й минуте Алексис Макаллистер забил гол в раздевалку и сравнял счет (!:1).

Во втором тайме команды снова обменялись забитыми голами. На 47-й минуте для красных отличился форвард Мохамед Салах, но на 87-й минуте хозяев поля от поражения спас хавбек Антони.

В дополнительное время хавбек Харви Эллиотт вывел красных вперед, на что хозяева поля ответили двумя голами: Маркус Рэшфорд сравнял счет, а победный гол забил вингер МЮ Амад Диалло.

Красные Дьяволы выиграли супертриллер со счетом 4:3 и вышли в полуфинал.

Кубок Англии. 1/4 финала. 17 марта

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в)

Голы: Мактоминей, 10, Антони, 87, Рэшфорд, 112, Диалло, 120+1 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиотт, 105.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Диалло, 85), Линделеф (Маунт, 105), Ван-Биссака (Магуайр, 71), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Эриксен, 80), Гарначо, Рэшфорд, Хойлунд (Антони, 71).

Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 101), ван Дейк, Куанса, Робертсон (Брэдли, 76), Эндо, Собослаи (Эллиотт, 72), Макаллистер, Салах (Гакпо, 77), Диас (Кларк, 114), Нуньес.

Предупреждения: Макаллистер (31), Бруну Фернандеш (45+3), Гомес (60), Келлехер (109), Диалло (116).

Удаление: Диалло (120+2).

Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Alexandr Ladizhenskiy
Це напевно один з найкращих матчів у поточному році по всім лігам та кубковим матчам 
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+7
Max-Morlock
Пусть Ливер АПЛ берёт.  А для МЮ это дорога жизни.)
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+5
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Igor🃏Кyiv
Неймовірна гра. 
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+3
Max-Morlock
Если МЮ выходит на  Ковентри, то был смысл выпрыгивать из трусов.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Glory United
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+3
justhateme
Раз в рік і Антон стріляє. Знову забив вирішальний мʼяч, знову буде ще рік у складі
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+1
😼
Спочатку на останніх хвилинах основного часу МЮ дивом зміг перевести гру у додатковий час, зрівнявши 3:3, а потім на останніх хвл додаткового Ліверпуль "подарували" м'яча футболістам біля свого штрафного і все зійшло нанівець. Таке теж буває
Супер матч, справжній футбол від титулованих команд. МЮ не аби як здивував, молодці. Вдача була сьогодні на боці МЮ. 
Бажаю МЮ здобути цей кубок🏆, заслужили. Успіхів їм у слідуючому матчі.
Ліверпуль теж молодці👍Нічого страшно на кону ще пара кубків
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0
Maxcrimea10
Ох i матч) але Дарвiн та Харвi не мали припускатися таких обрiзок в кiнцi…
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0
andre_lui
Салах забив на 45+2, а не 47 тобто в першому таймі, а не другому. 
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0
Лига конференций без динамо
МЮ отжарил хорошо ливерную колбасу 
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-7
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AK.228
Супер, вонючая ливерка - бита
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-10
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