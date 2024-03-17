Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Красные Дьяволы выиграли четвертьфинальный матч со счетом 4:3
17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Команды встретились на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
В дебюте счет для МЮ открыл хавбек Скотт Мактоминей, однако на 44-й минуте Алексис Макаллистер забил гол в раздевалку и сравнял счет (!:1).
Во втором тайме команды снова обменялись забитыми голами. На 47-й минуте для красных отличился форвард Мохамед Салах, но на 87-й минуте хозяев поля от поражения спас хавбек Антони.
В дополнительное время хавбек Харви Эллиотт вывел красных вперед, на что хозяева поля ответили двумя голами: Маркус Рэшфорд сравнял счет, а победный гол забил вингер МЮ Амад Диалло.
Красные Дьяволы выиграли супертриллер со счетом 4:3 и вышли в полуфинал.
Кубок Англии. 1/4 финала. 17 марта
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в)
Голы: Мактоминей, 10, Антони, 87, Рэшфорд, 112, Диалло, 120+1 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиотт, 105.
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Диалло, 85), Линделеф (Маунт, 105), Ван-Биссака (Магуайр, 71), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Эриксен, 80), Гарначо, Рэшфорд, Хойлунд (Антони, 71).
Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 101), ван Дейк, Куанса, Робертсон (Брэдли, 76), Эндо, Собослаи (Эллиотт, 72), Макаллистер, Салах (Гакпо, 77), Диас (Кларк, 114), Нуньес.
Предупреждения: Макаллистер (31), Бруну Фернандеш (45+3), Гомес (60), Келлехер (109), Диалло (116).
Удаление: Диалло (120+2).
Видео голов и обзор матча
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Супер матч, справжній футбол від титулованих команд. МЮ не аби як здивував, молодці. Вдача була сьогодні на боці МЮ.
Бажаю МЮ здобути цей кубок🏆, заслужили. Успіхів їм у слідуючому матчі.
Ліверпуль теж молодці👍Нічого страшно на кону ще пара кубків