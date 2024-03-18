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Англия
18 марта 2024, 03:31 | Обновлено 18 марта 2024, 04:33
175
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы верили в свой стиль и использовали свои моменты»

Наставник МЮ доволен результатом матча

18 марта 2024, 03:31 | Обновлено 18 марта 2024, 04:33
175
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы верили в свой стиль и использовали свои моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своих подопечных в 1/4 финала Кубка Англии над «Ливерпулем» (4:3).

«Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» – одно из лучших противостояний в мире. Это исторический матч.

Мне показалось, что первые 35 минут были лучшими, что я видел в исполнении своей команды в этом сезоне. После этого наш уровень упал. Вы видели, что «Ливерпуль» был очень хорош. Мы верили в свой стиль и использовали свои моменты.

У Рэшфорда были шансы, и я думаю, что он был очень хорош. Сегодня он упускал моменты, но он всегда был на месте. Это вдохновило команду продолжать работать. Он показал пример того, как продолжать верить и работать.

Команда проявила стойкость и решимость выиграть эту игру. У нас было много неудач. Мы очень сильны духом. Мы зарядили энергией болельщиков, они поддержали нас, и мы победили.

Чтобы выйти в финал, мы должны выиграть у «Ковентри», мы должны сыграть на максимуме своих возможностей. Мы видели, что у «Ковентри» отличный дух, отличный менталитет. Мы будем готовиться изо всех сил, чтобы сыграть в финале.

Первые 30 минут были лучшими за весь наш сезон, мы действовали как команда, но потом у нас появились разрывы между линиями, а этого нельзя допускать против одной из лучших команд Европы. Они переиграли нас.

Мы внесли изменения, рискнули, и игроки были на высоте. Их отношение было великолепным, они верили в победу», – сказал наставник «Манчестер Юнайтед».

«Мы верили в свой стиль и использовали свои моменты»

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Ливерпуль
Источник BBC
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