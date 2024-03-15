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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
17.03.2024 17:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
15 марта 2024, 11:46 | Обновлено 15 марта 2024, 11:49
134
0

Ман Юнайтед – Ливерпуль. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта в 17:30 поединок 1/4 финала английского кубка

15 марта 2024, 11:46 | Обновлено 15 марта 2024, 11:49
134
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ман Юнайтед – Ливерпуль

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ман Юнайтед – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире
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Манчестер Юнайтед Ливерпуль Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Источник Sport.ua
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