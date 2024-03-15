В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.