Кубок Англии
17.03.2024 17:30 - : -
Кубок Англии15 марта 2024, 11:46 | Обновлено 15 марта 2024, 11:49
134
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 марта в 17:30 поединок 1/4 финала английского кубка
15 марта 2024, 11:46 | Обновлено 15 марта 2024, 11:49
134
0
В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ман Юнайтед – ЛиверпульСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 марта 2024, 22:35 16
Команда Сергея Реброва готовится к матчу против боснийцев
Футбол | 14 марта 2024, 13:16 1
Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры
Теннис | 15.03.2024, 06:15
Футбол | 15.03.2024, 09:34
Бокс | 14.03.2024, 19:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2024, 00:10 11
13.03.2024, 22:05 50
13.03.2024, 12:16 23
13.03.2024, 15:49 7
14.03.2024, 00:47 17
13.03.2024, 22:15 11
13.03.2024, 12:49 1