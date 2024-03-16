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Манчестер Юнайтед
17.03.2024 17:30 - : -
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Англия
16 марта 2024, 14:32 |
103
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Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует крутой матч на Туманном Альбионе

16 марта 2024, 14:32 |
103
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

17 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Манчестер Юнайтед

Команда в прошлом сезоне, первом на Туманном Альбионе при тен Хаге, смогла добиться заметных, ярких успехов, выиграв Кубок Лиги и поднявшись на третье место в АПЛ. Но сейчас только в Кубке и есть шансы как-то достойно, ярко завершить сезон. Особняком стоит провальное возвращение в Лигу чемпионов с последним местом в довольно проходной группе. Кроме того, красные дьяволы быстро вылетели из Кубка Лиги, а в АПЛ побед не намного больше, чем поражений. Хотя Эвертону в прошлом туре оформили уверенные 2:0. Так можно и вовсе без еврокубков остаться, а уж 4-е место в Премьер-Лиге уже выглядит недостижимым. Остается только Кубок, правда, там Ноттингем Форест в 1/8 прошли только за счет позднего гола Каземиро.

Ливерпуль

Клуб как никто, пожалуй, ждал паузы на игры сборных. Другой вопрос, не потеряют ли красные в расположении национальных команд еще кого-то. Несмотря на все сложности с кадрами и вынужденной ставкой на молодежь, Клопп ухитрялся добиваться результатов. Не имея преимущества в финале, его парни взяли Кубок Лиги, а Спарту в 1/8 финала Лиги Европы уничтожили уже в Праге, так что в четверг могли играть в полноги. Чего не скажешь о чемпионате. Там получилось сохранить лидерство, забив единственный гол лесникам на 90+9 минуте. Но потом был, наверное, центральный поединок всей весны, против Манчестер Сити. В нем, пропустив первыми, закончили 1:1, причем вполне с позиции силы, особенно после перерыва.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне красные дьяволы обыгрывали дома мерсисайдцев на старте розыгрыша Премьер-Лиги. Но в ответном поединке были уничтожены 0:7. На контрасте, в декабре на Энфилде стороны вообще обошлись без голов.

Прогноз

GGBET симпатизирует красным. Но они тоже подустали, так что лучше взять нейтральный вариант с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,66).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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