ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
Педриньо получил красную карточку
В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
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Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
На 70-й минуты фулбек «Шахтрая» Педриньо совершил грубый фол и получил прямую красную карту.
«Горняки» пока побеждают 2:0.
ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
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