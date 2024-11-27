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  4. ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:35 |
583
0

ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве

Педриньо получил красную карточку

27 ноября 2024, 23:35 |
583
0
ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

На 70-й минуты фулбек «Шахтрая» Педриньо совершил грубый фол и получил прямую красную карту.

«Горняки» пока побеждают 2:0.

ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве

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Шахтер Донецк Даниил Сикан ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) удаление (красная карточка)
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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