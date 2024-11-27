Победа благодаря дублю. Лилль одолел Болонью в гостях

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Болонья» и «Лилль».

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Матч прошел на стадионе «Ренато Даль-Ара», который находится во французском городе Лилль.

Франуцузы одолели итальянцев со счетом 1:2. Открыли счет в матче «доги» – забил полузащитник Мукау. Во втором тайме «Болонья» отыгралась, казалось бы, спас итальянцев от поражения на 63-й минуте Джон Лукуми. Но на 66-й минуте дубль сделал Мука, чем привел «догов» к победе.

Лига чемпионов. Этап лиги. 5-й тур.

Болонья – Лилль – 1:2

Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66.

Лилль: Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье (Манди, 73), Буадди, Андре, Сахрауи (Жегрова, 74), Мукау (Харальдсон, 86), Матиас Фернандес (Бэккер, 86), Дэвид.



Болонья: Скорупски, Пош (Хольм, 85), Бейкема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 68), Фаббьан (Кастро, 75), Фройлер (Побега, 46), Фергюсон (Орсолини, 68), Орсолини (Ордгаард, 68), Ндоэ9Илинг-Жуниор, 85), Даллинга (Даллинга, 68).



Предупреждения: Ликоганис, 33, Одгаард, 84 – Рибейро, 22, Менье, 54, Манди, 80.

Фото матча: