Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа благодаря дублю. Лилль одолел Болонью в гостях
Лига Чемпионов
Болонья
27.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:08
114
0

Победа благодаря дублю. Лилль одолел Болонью в гостях

Французы победили со счетом 2:1

27 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:08
114
0
Победа благодаря дублю. Лилль одолел Болонью в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Болонья» и «Лилль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Ренато Даль-Ара», который находится во французском городе Лилль.

Франуцузы одолели итальянцев со счетом 1:2. Открыли счет в матче «доги» – забил полузащитник Мукау. Во втором тайме «Болонья» отыгралась, казалось бы, спас итальянцев от поражения на 63-й минуте Джон Лукуми. Но на 66-й минуте дубль сделал Мука, чем привел «догов» к победе.

Лига чемпионов. Этап лиги. 5-й тур.

Болонья – Лилль – 1:2

Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66.

Лилль: Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье (Манди, 73), Буадди, Андре, Сахрауи (Жегрова, 74), Мукау (Харальдсон, 86), Матиас Фернандес (Бэккер, 86), Дэвид.

Болонья: Скорупски, Пош (Хольм, 85), Бейкема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 68), Фаббьан (Кастро, 75), Фройлер (Побега, 46), Фергюсон (Орсолини, 68), Орсолини (Ордгаард, 68), Ндоэ9Илинг-Жуниор, 85), Даллинга (Даллинга, 68).

Предупреждения: Ликоганис, 33, Одгаард, 84 – Рибейро, 22, Менье, 54, Манди, 80.

Фото матча:

По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Лилль Болонья Лига чемпионов видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 19:00 208
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…

Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Футбол | 27 ноября 2024, 11:06 22
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии

Михаила Кавелашвили номинировала на высший государственный пост правящая партия «Грузинская мечта»

Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Футбол | 28.11.2024, 00:07
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
27.11.2024, 05:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем