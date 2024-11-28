Лига чемпионов28 ноября 2024, 04:22 |
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Болонья – Лилль – 1:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
28 ноября 2024, 04:22 |
38
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27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Лилль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французского коллектива.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Болонья (Италия) – Лилль (Франция) – 1:2
Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66
Видеообзор матча:
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Нгалайель Мукау (Лилль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Лукуми (Болонья).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Нгалайель Мукау (Лилль).
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