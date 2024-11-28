27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Лилль.

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Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французского коллектива.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Болонья (Италия) – Лилль (Франция) – 1:2

Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66

Видеообзор матча: