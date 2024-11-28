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Лига Чемпионов
Болонья
27.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Лилль
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 04:22 |
38
0

Болонья – Лилль – 1:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

28 ноября 2024, 04:22 |
38
0
Болонья – Лилль – 1:2. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Лилль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французского коллектива.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Болонья (Италия) – Лилль (Франция) – 1:2

Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Нгалайель Мукау (Лилль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Лукуми (Болонья).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Нгалайель Мукау (Лилль).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Болонья Лилль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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