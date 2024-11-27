Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов единственный представитель Украины в этом турнире «Шахтер» сыграет на выезде против нидерландского ПСВ из Эйндховена. Удивительно, но эти два опытных еврокубковых бойца ранее никогда не встречались друг с другом в рамках официальных поединков. Да и в целом ПСВ с «Шахтером» мало что связывает, хотя одна явная «ниточка» все-таки прослеживается, и связана она с нынешним фулбеком лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, который оказался в Эйндховене на заре своей европейской карьеры.

Всего в Нидерландах Зинченко провел только один сезон, и именно о нем мы сегодня предлагаем вспомнить…

Проблемы с визой и решение Гвардиолы

В начале июля 2016 года состоялся весьма неожиданный для многих почитателей футбола трансфер между российской «Уфой» и английским «Манчестер Сити». С болот на Туманный Альбион за чуть более чем 2 миллиона евро перебрался полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко. До этого футболист на протяжении полутора лет играл за команду из столицы Башкортостана, а оказался там после скандального ухода из академии «Шахтера», где на Зинченко возлагались серьезные надежды, оправдать которые Александр то ли не смог, то ли не пожелал – здесь мнения могут кардинально расходиться, в зависимости от того, чью сторону (донецкого клуба или футболиста) принимать.

Впрочем, спор «Шахтера» и Зинченко, в который «горняки» даже грозились привлечь «Манчестер Сити», как клуб, пожелавший сотрудничать с футболистом, отличившимся ранее скандальным поведением в отношении трудового договора с прежним работодателем, хорошо известен украинским болельщикам, из-за чего «пережевывать» его детали еще раз мы не будем.

В «Манчестер Сити» Зинченко лично хотел видеть Жузеп Гвардиола. Испанскому тренеру импонировал талант украинского хавбека, в котором специалист видел прекрасные задатки. Однако с самого начала Гвардиола осознавал – Зинченко придется на Туманном Альбионе крайне непросто. Да и разве могло быть иначе, когда футболист перебирается с болотной лиги в один из сильнейших национальных чемпионатов мира?

Все лето 2016 года Зинченко пытался свыкнуться с новыми реалиями в «Манчестер Сити», который не стремился немедленно расставаться с малоопытным украинцем, но… На какое-то время сторонам все-таки пришлось разойтись. Все из-за того, что украинец не смог получить рабочую визу, без наличия которой официальные выступления за «Манчестер Сити» являлись невозможными.

Буквально на финише работы летнего трансферного окна-2016 «Манчестер Сити» начал поиски клуба, в который можно было бы отправить Зинченко. Таковым среди довольно большого числа претендентов оказался ПСВ, причем желание отправить украинца именно в Нидерланды высказал никто иной, как сам Гвардиола.

«Почему именно ПСВ? В первую очередь это схожий футбол с футболом Гвардиолы, тем более Пеп с главным тренером [нидерландцев] Филлипом Коку являются близкими друзьями, они играли вместе. Они постоянно на связи. Во-вторых, это очень хороший европейский клуб. Еще один немаловажный фактор – клуб является участником Лиги чемпионов», – рассказывал тогда Алан Прудников, представлявший интересы Зинченко.

От прекрасного шанса …

Сам Зинченко в целом положительно воспринял новость о своем переезде в ПСВ. Этот переход оказался непростым, так как в момент оформления всех деталей хавбек (на тот момент Александр считался еще полузащитником, и лишь со временем – уже в АПЛ – был переквалифицирован во фланговые защитники) получил вызов в сборную Украины и все детали перехода улаживались буквально «на коленке».

Официально о переходе Зинченко ПСВ отрапортовал 26 августа 2016 года, а свою первую тренировку в новой команде, равно как и экскурсию по базе клуба Александр осуществил лишь 7 сентября – уже после возвращения из лагеря национальной сборной. Тогда же, в начале первого осеннего месяца 2016-го, Зинченко заявил о том, что считает этот переход прекрасной карьерной возможностью.

«Трансфер в ПСВ – прекрасный шанс для меня. Очень рад оказаться здесь, в клубе, за который выступали легендарные футболисты. С нетерпением жду дебюта за ПСВ», – заявил Зинченко.

ФК ПСВ. Александр Зинченко

Излучали оптимизм в аспекте трансфера украинца и официальные лица нидерландского гранда. В частности, тогдашний наставник ПСВ Филлип Коку заявил следующее: «Зинченко подходит ПСВ, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к команде. Ему нужно будет постараться, чтобы завоевать место в стартовом составе. По новым правилам Лиги чемпионов большее количество футболистов может находиться на скамейке запасных, для него это плюс. Когда постоянно находишься рядом с партнерами по команде, процесс адаптации проходит быстрее».

Положительными отзывами об украинце отличились и высшие должностные лица ПСВ – в частности, тогдашний спортивный директор клуба Марсель Брандс и генеральный директор эйндховенцев Тоон Гербрандс.

Первый заявил, что «Зинченко хорошо адаптировался», а также находится в отличной форме, особо выделив свое ощущение, что «Александр, словно, родился не в Украине, а в Нидерландах», а также уведомил фанатов клуба в том, что ПСВ пытался купить Зинченко у «Уфы», но потерпел неудачу в переговорах.

Что касается Гербрандса, то тот был просто вне себя от радости, комментируя свершившийся трансфер: «Зинченко – открытый игрок с большим будущим, который точно знает, чего хочет добиться».

Тогда же, осенью 2016-го, руководители ПСВ, которые публично сравнивали украинца с Давидом Силвой и Кевином Де Брюйне, подчеркивали, что хотя формально аренда Зинченко из «Манчестер Сити» и рассчитана всего на один сезон, но на словах у нидерландского клуба есть договоренность с «горожанами» о том, что украинец проведет в стане команды из Эйндховена два года, что будет полезно для всех сторон этой сделки.

… до тотального разочарования

Однако в ПСВ Зинченко провел только один сезон. Он сыграл лишь 17 официальных матчей (682 минуты), в которых сумел отличиться 4 результативными передачами. 12 поединков украинец наиграл в рамках нидерландской Эредивизи (там и выдал все 4 ассиста), 4 – в рамках Лиги чемпионов, а еще один матч провел в Кубке Нидерландов.

Более того, во второй половине сезона-2016/17 Зинченко и вовсе начал довольно регулярно играть за молодежный состав ПСВ (в активе украинца 7 поединков), где оказался вовсе не из-за ссылки со стороны Коку, а по личной просьбе, так как не видел перспектив для получения большего количества игрового времени в первой команде, а просиживать штаны на скамейке запасных без шансов проявить себя на поле не хотел категорически.

«Журналисты писали, что меня якобы перевели в молодежную команду во второй части сезона. Это не так, я сам подошел и попросился туда. Я не играл в первой команде, и мне было важно поддерживать хоть какой-то игровой тонус», – объяснялся тогда Зинченко.

ФК ПСВ. В Нидерландах Александр Зинченко провел один сезон

За два месяца до истечения арендного соглашения Зинченко решил выйти в публичную плоскость с критикой руководства и тренерского штаба ПСВ, где он, по своему тогдашнему пониманию ситуации, незаслуженно был обделен вниманием и игровой практикой в первой команде.

«В чемпионате Нидерландов-2016/17 осталось провести всего две игры, и после этого мы примем решение [о будущем]. Могу сказать одно – в ПСВ я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Я так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника… Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем», – заявил украинский футболист.

Успех после ПСВ и причины неудачи в Нидерландах

Летом 2017-го Зинченко вернулся в «Манчестер Сити», где со временем стал достаточно важной фигурой в команде Жузепа Гвардиолы, выиграл четыре чемпионских титула в АПЛ, а летом 2022-го за 35 миллионов евро перебрался в «Арсенал», где выступает и по сей день.

Однако из-за чего же у Александра не сложилась карьера в ПСВ? Конечно, стоит вспоминать повреждение буквально на старте сезона-2016/17, из-за которого Зинченко был вынужден пропустить четыре недели, но в целом похоже на то, что в Нидерландах у украинца просто возникла проблема с коммуникацией. Достаточно общительный Зинченко так и не освоил нидерландский язык, а на английском, пускай его и знала большая часть игроков и тренеров ПСВ, как минимум на тренировках никто не общался.

«Главная преграда – это язык. Однако, каждый нидерландец понимает английский язык, может пообщаться. Но когда они говорят на нидерландском – ты ничего не понимаешь. Как проходит теория и тренировки? Тоже на нидерландском. Вообще я хочу совершенствовать свой английский. Если я переключусь на нидерландский, то будет дисбаланс», – признавался Зинченко.

Интересно, что в сентябре 2016-го, сразу же после трансфера в ПСВ, Зинченко не уделял настолько большого значения языку. Тогда в общении с журналистом Sport.ua Сергеем Цыбой Александр заявил следующее: «Футбольный язык такой, что любому футболисту он будет понятен и на китайском языке».

Как видим, не то, что с китайским, но и с нидерландским справиться Зинченко не очень-то и удалось…

Теплые воспоминания о ПСВ

С тех пор прошло уже немало лет, и Зинченко с особой теплотой вспоминает свой период в ПСВ, который в феврале 2018-го даже назвал вторым домом.

«Время от времени я приезжаю в Эйндховен, если у меня выходной. Для меня ПСВ – второй дом, я многим обязан клубу, здесь я смог стать лучше», – сказал тогда украинец.

Сыграть против ПСВ в официальных турнирах Зинченко удалось всего один поединок. В Лиге Европы-2022/23 «Арсенал» угодил в одну группу с эйндховенцами, однако тогда украинец был вынужден пропустить оба поединка из-за травмы берцовой кости («канониры» выиграли дома со счетом 1:0, но проиграли в Нидерландах – 0:2). А вот в прошлом сезоне Лиги чемпионов, когда жребий снова свел лондонцев и эйндховенцев в одну группу, Зинченко все-таки сыграл в домашнем поединке, когда «Арсенал» не оставил от гостей камня на камне – 4:0.

На выездной матч в Эйндховен Зинченко поехал в составе делегации «Арсенала», но на поле не вышел, а «канониры» сыграли вничью (1:1). Тогда же, в декабре 2023-го, Александр подарил футболку «Арсенала» фанатам ПСВ, а еще выложил в соцсетях фотографию, на которой запечатлен на фоне стенда с наиболее известными экс-футболистами ПСВ, где нашлось место и для его персоны. Этот снимок Зинченко сопроводил очень теплым комментарием: «Великолепные воспоминания».

Против «Шахтера», который теперь будет противостоять ПСВ в Лиге чемпионов-2024/25, Зинченко сыграл дважды – оба раза в футболке «Манчестер Сити», и в обоих случаях поединки завершались погромами «горняков» (6:0 – в ЛЧ-2018/19 и 3:0 – в ЛЧ-19/20). В текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира континента Зинченко имел шанс выйти против «горняков» в поединке третьего тура общего этапа в Лондоне, но тогда «Арсенал» минимально справился с украинцами (1:0) и без Александра, просидевшего весь матч на скамейке запасных.