ФОТО. Зинченко подарил футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба
Украинский футболист выступал за нидерландский ПСВ с 2016 по 2017 год
В матче 6-го тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1).
Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.
После игры Зинченко подарил свою футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба.
Зинченко выступал за нидерландский ПСВ с 2016 по 2017 год. Тогда он провел за клуб 17 матчей (12 встреч чемпионата, 1 поединок кубка, 4 игры в ЛЧ).
«Арсенал» выиграл группу с 13 очками и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ФОТО. Зинченко подарил футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба
Ex-PSV man Zinchenko offers his shirt to a fan 🤗#UCL pic.twitter.com/hnNyTcCeWn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2023
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