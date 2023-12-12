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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:14
1458
0

ФОТО. Зинченко подарил футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба

Украинский футболист выступал за нидерландский ПСВ с 2016 по 2017 год

12 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:14
1458
0
ФОТО. Зинченко подарил футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба
УЕФА. Александр Зинченко

В матче 6-го тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1).

Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

После игры Зинченко подарил свою футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба.

Зинченко выступал за нидерландский ПСВ с 2016 по 2017 год. Тогда он провел за клуб 17 матчей (12 встреч чемпионата, 1 поединок кубка, 4 игры в ЛЧ).

«Арсенал» выиграл группу с 13 очками и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ФОТО. Зинченко подарил футболку фанатам ПСВ, своего бывшего клуба

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал фото
Источник УЕФА
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