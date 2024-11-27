ВИДЕО. Промах года. Партнер Цыганкова не попал с метра по пустым воротам
Игрок Жироны не сумел переправить мяч в абсолютно беззащитные ворота
В матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной» произошел невероятный промах.
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На 22-й минуте матча партнер украинского вингера Виктора Цыганкова – Иван Мартин – оказался прямо перед пустыми воротами, дистанция до которых составляла меньше метра. Однако несмотря на беззащитность ворот, испанский полузащитник не сумел переправить мяч в сетку. Следует отметить, что этот момент был оценен в 0.98 xG (показатель ожидаемых голов).
После первого тайма команды ушли на перерыв с сухими нулями на табло.
❗️ВИДЕО. Промах года. Партнер Цыганкова не попал с метра по пустым воротам
Esto acaba de hacer Iván Martín del #Girona— David Culé y 🏀⚽🎮🛸 (@Largo_Xbox) November 27, 2024
Madre mía pic.twitter.com/hITZkK8yEU
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