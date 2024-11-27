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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:08
1904
0

ВИДЕО. Промах года. Партнер Цыганкова не попал с метра по пустым воротам

Игрок Жироны не сумел переправить мяч в абсолютно беззащитные ворота

27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:08
1904
0
ВИДЕО. Промах года. Партнер Цыганкова не попал с метра по пустым воротам
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной» произошел невероятный промах.

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На 22-й минуте матча партнер украинского вингера Виктора Цыганкова – Иван Мартин – оказался прямо перед пустыми воротами, дистанция до которых составляла меньше метра. Однако несмотря на беззащитность ворот, испанский полузащитник не сумел переправить мяч в сетку. Следует отметить, что этот момент был оценен в 0.98 xG (показатель ожидаемых голов).

После первого тайма команды ушли на перерыв с сухими нулями на табло.

❗️ВИДЕО. Промах года. Партнер Цыганкова не попал с метра по пустым воротам

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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