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27 ноября 2024, 05:15 |
34
0

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением

27 ноября 2024, 05:15 |
34
0
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – поделилась со своими подписчиками новогодним настроением.

Модель и инфлюенсерка опубликовала в своих сторис фото новогодней ёлки, которую она нарядила ещё 25 ноября.

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Игрушки на красавице буквально всюду и многие из фолловеров оценили такую красоту огоньками и лайками.

Сейчас же невеста Криштиану Роналду находится в Лондоне вместе с детьми, куда она также приехала за новогодним настроением и, конечно же, по работе.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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