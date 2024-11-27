ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением
Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – поделилась со своими подписчиками новогодним настроением.
Модель и инфлюенсерка опубликовала в своих сторис фото новогодней ёлки, которую она нарядила ещё 25 ноября.
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Игрушки на красавице буквально всюду и многие из фолловеров оценили такую красоту огоньками и лайками.
Сейчас же невеста Криштиану Роналду находится в Лондоне вместе с детьми, куда она также приехала за новогодним настроением и, конечно же, по работе.
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