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  4. Триллер для Трубина. Бенфика совершила камбек и вырвала победу у Монако
Лига Чемпионов
Монако
27.11.2024 22:00 – FT 2 : 3
Бенфика
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:08
1942
6

Триллер для Трубина. Бенфика совершила камбек и вырвала победу у Монако

В последние 10 минут матча Лиги чемпионов орлы забили два гола

27 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:08
1942
6
Триллер для Трубина. Бенфика совершила камбек и вырвала победу у Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой».

Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За португальскую команду всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин.

На 13-й минуте Элис Бен Сегир открыл счет. «Бенфика» сравняла счет во втором тайме благодаря голу Вангелиса Павлидиса на 48-й минуте.

В середине второго тайма Сунгут Магасса вывел «Монако» вперед, но в последние 10 минут матча Бенфика забила два гола и вырвала победу (3:2) – отличились Артур Кабрал и Зеки Амдуни.

После 5 туров ЛЧ Бенфика набрала 9 очков и занимает 14-е место, а Монако имеет 10 баллов и входит в топ-8.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября

22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 2:3

Голы: Бен Сегир, 13, Магасса, 67 – Павлидис, 48, Кабрал, 84, Амдуни, 88

Фотогалерея: Анатолий Трубин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Viktor Shuper
щоразу коли наші починають грати на утримання то вони пролітають як фанера! і бляха продовжують грати з цією мега-тактикою. ди бі ли
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+3
Перець
Такий самий пи здець в матчі з Псв
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+1
Viktor Shuper
кончані довбойоби. шкода тільки Різника, якби не він, Шлюхта влетіла б розгромно, навіть незважаючи на 2 забиті голи. але бляха, з 0:2 влетіти за якихось 10 хв на 3:2 це треба бути даунами останніми. просто каліки. краще б і надії не давали, а просто 3:0 було б, то вже не так обідно було би
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+1
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der_MaiStier
Трубін молодець - і гру виграв з партнерами, і руку не замарав у zігануте підарське лайно
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0
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