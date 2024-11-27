27 ноября на «Луи II» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Монако» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда в позапрошлом сезоне крайне слабо сыграла, оставшись без еврокубков вообще. На это ответили приглашением лета прошлого года Хюттера. И Ади добился, пожалуй, максимально возможного результата - да, не сместил ПСЖ с пьедестала, но занял со своими подопечными уверенное второе место. И, кстати, сейчас все идет к тому, что в Лиге 1 пара лучших останется на своих местах. Это при том, что монегаски вернулись в Лигу чемпионов. И там только в Загребе с местным Динамо могло быть лучше, там закончили 2:2. Но при этом французы сенсационно начали с победы над Барселоной, пусть даже та быстро осталась вдесятером. С Црвеной Звездой и Болоньей тоже взяли максимум.

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Бенфика

Клуб в 2022-м году позвали Рогера Шмидта. Первый сезон немца в Лиссабоне был блестящим: с ним орлы выиграли Примейру и долго боролись в Лиге чемпионов. Но в 2023/2024 пошел спад, как на внутренней арене (в споре с соседним Спортингом закончили вторыми), так и в еврокубке (не вышли из группы). Специалиста оставили на его посту, но роковыми для него стали первые же неудачи после летних каникул. Так что в Лиге чемпионов португальцы стартовали уже при Бруну Лаже. Красно-белые были хороши в первых турах, когда обыграли не только Црвену Звезду, но и Атлетико, еще и 4:0. Но потом они ухитрились уступить дома 1:3 Фейеноорду и ничем не ответили в Мюнхене на гол Баварии.

Статистика личных встреч

Десять лет назад, в 2014-м, стороны играли в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда за два поединка единственный гол забили дома орлы.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но, кажется, они сами себе готовы создавать проблемы. Так что остановимся на нейтральном тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).