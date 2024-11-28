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Монако
27.11.2024 22:00 – FT 2 : 3
Бенфика
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:18
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0

Монако – Бенфика – 2:3. Камбэк команды Трубина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

28 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:18
106
0
Монако – Бенфика – 2:3. Камбэк команды Трубина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой».

Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За португальскую команду всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин.

На 13-й минуте Эльесс Бен-Сегир открыл счет. «Бенфика» сравняла счет во втором тайме благодаря голу Вангелиса Павлидиса на 48-й минуте.

В середине второго тайма Сунгуту Магасса вывел «Монако» вперед, но в последние 10 минут матча Бенфика забила два гола и вырвала победу (3:2) – отличились Артур Кабрал и Зеки Амдуни.

После 5 туров ЛЧ Бенфика набрала 9 очков и занимает 14-е место, а Монако имеет 10 баллов и входит в топ-8.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября

22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 2:3

Голы: Бен-Сегир, 13, Магасса, 67 – Павлидис, 48, Кабрал, 84, Амдуни, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Сунгуту Магасса (Монако).
58’
Уилфрид Синго (Монако) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Эльесс Бен-Сегир (Монако).
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Монако Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Артур Кабрал Зеки Амдуни Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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