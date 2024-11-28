Монако – Бенфика – 2:3. Камбэк команды Трубина. Видео голов и обзор
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Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой».
Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.
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За португальскую команду всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин.
На 13-й минуте Эльесс Бен-Сегир открыл счет. «Бенфика» сравняла счет во втором тайме благодаря голу Вангелиса Павлидиса на 48-й минуте.
В середине второго тайма Сунгуту Магасса вывел «Монако» вперед, но в последние 10 минут матча Бенфика забила два гола и вырвала победу (3:2) – отличились Артур Кабрал и Зеки Амдуни.
После 5 туров ЛЧ Бенфика набрала 9 очков и занимает 14-е место, а Монако имеет 10 баллов и входит в топ-8.
🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября
22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 2:3
Голы: Бен-Сегир, 13, Магасса, 67 – Павлидис, 48, Кабрал, 84, Амдуни, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
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