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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:21
323
0

«Воюют за свои жизни». Тренер Шахтера обратился к украинцам по поводу войны

Крис ван дер Верден увлекается украинцами

27 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:21
323
0
«Воюют за свои жизни». Тренер Шахтера обратился к украинцам по поводу войны
ФК Шахтер. Крис ван дер Верден

Ассистент тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно рассказал, как на войну в Украине реагируют люди за рубежом, и обратился к украинскому народу.

– Украину показывают по новостям в Нидерландах. Многие погибают из-за войны. Я не могу сказать, что в Киеве и Львове безопасно, но мы чувствуем себя в безопасности. Это самое важное и позволяет нам работать – выполнять свою привычную работу.

То, что мы любим делать каждый день. Мы работаем с молодыми ребятами, желающими стать чемпионами. Это самая важная часть, когда я смотрю на этот сезон.

– Была за этот год в Украине история, которая вас коснулась?

– Украинцы все добрые, приветливые и всегда хотят помочь. Это дает мне очень приятное чувство.

Война не укладывается мне в уме, это не в моей системе координат, и не в вашей системе, но она есть. Украинцы воюют за свою жизнь, чтобы сохранить страну, а затем начать ее восстанавливать. Эйндховен также пострадал во Второй мировой войне, но как только она закончилась, город немедленно начали восстанавливать, – сказал тренер.

Ранее Крис ван дер Верден признался, почему согласился работать в «Шахтере» даже во время войны.

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Крис ван дер Верден Шахтер Донецк российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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