«Воюют за свои жизни». Тренер Шахтера обратился к украинцам по поводу войны
Крис ван дер Верден увлекается украинцами
Ассистент тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно рассказал, как на войну в Украине реагируют люди за рубежом, и обратился к украинскому народу.
– Украину показывают по новостям в Нидерландах. Многие погибают из-за войны. Я не могу сказать, что в Киеве и Львове безопасно, но мы чувствуем себя в безопасности. Это самое важное и позволяет нам работать – выполнять свою привычную работу.
То, что мы любим делать каждый день. Мы работаем с молодыми ребятами, желающими стать чемпионами. Это самая важная часть, когда я смотрю на этот сезон.
– Была за этот год в Украине история, которая вас коснулась?
– Украинцы все добрые, приветливые и всегда хотят помочь. Это дает мне очень приятное чувство.
Война не укладывается мне в уме, это не в моей системе координат, и не в вашей системе, но она есть. Украинцы воюют за свою жизнь, чтобы сохранить страну, а затем начать ее восстанавливать. Эйндховен также пострадал во Второй мировой войне, но как только она закончилась, город немедленно начали восстанавливать, – сказал тренер.
Ранее Крис ван дер Верден признался, почему согласился работать в «Шахтере» даже во время войны.
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