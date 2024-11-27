«Воюют за свои жизни». Тренер Шахтера обратился к украинцам по поводу войны

Ассистент тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно рассказал, как на войну в Украине реагируют люди за рубежом, и обратился к украинскому народу.

– Украину показывают по новостям в Нидерландах. Многие погибают из-за войны. Я не могу сказать, что в Киеве и Львове безопасно, но мы чувствуем себя в безопасности. Это самое важное и позволяет нам работать – выполнять свою привычную работу.

То, что мы любим делать каждый день. Мы работаем с молодыми ребятами, желающими стать чемпионами. Это самая важная часть, когда я смотрю на этот сезон.

– Была за этот год в Украине история, которая вас коснулась?

– Украинцы все добрые, приветливые и всегда хотят помочь. Это дает мне очень приятное чувство.

Война не укладывается мне в уме, это не в моей системе координат, и не в вашей системе, но она есть. Украинцы воюют за свою жизнь, чтобы сохранить страну, а затем начать ее восстанавливать. Эйндховен также пострадал во Второй мировой войне, но как только она закончилась, город немедленно начали восстанавливать, – сказал тренер.

Ранее Крис ван дер Верден признался, почему согласился работать в «Шахтере» даже во время войны.