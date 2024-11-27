ВИДЕО. Как ПСВ вырвал невероятную победу против Шахтера на 90+5-й минуте
Победный гол за нидерландцев забил Рикардо Пепи
В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
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Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
Хозяева вышли вперед на 90+5-й минуте. Голом за «ПСВ» отметился Рикардо Пепи.
ВИДЕО. Как ПСВ вырвал невероятную победу против Шахтера на 90+5-й минуте
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