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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:46
744
0

ВИДЕО. Как ПСВ вырвал невероятную победу против Шахтера на 90+5-й минуте

Победный гол за нидерландцев забил Рикардо Пепи

27 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:46
744
0
ВИДЕО. Как ПСВ вырвал невероятную победу против Шахтера на 90+5-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Хозяева вышли вперед на 90+5-й минуте. Голом за «ПСВ» отметился Рикардо Пепи.

ВИДЕО. Как ПСВ вырвал невероятную победу против Шахтера на 90+5-й минуте

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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