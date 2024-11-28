Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов

27 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой».

Игра прошла на «Стадионе имени Луи Второго» в Монако.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Бенфики».

Ворота португальского клуба в течение всего матча защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец совершил за матч 3 сейвы. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 6.6 баллов. Наивысшую оценку в матче получил звездный партнер украинца Анхель Ди Мария – 8.2 балла.