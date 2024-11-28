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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:28
1098
0

Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Бенфики»

28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:28
1098
0
Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

27 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой».

Игра прошла на «Стадионе имени Луи Второго» в Монако.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Бенфики».

Ворота португальского клуба в течение всего матча защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец совершил за матч 3 сейвы. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 6.6 баллов. Наивысшую оценку в матче получил звездный партнер украинца Анхель Ди Мария – 8.2 балла.

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Анатолий Трубин Бенфика Монако Лига чемпионов Анхель Ди Мария оценки
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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