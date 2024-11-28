Лига чемпионов28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:28
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Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Бенфики»
28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:28
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27 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой».
Игра прошла на «Стадионе имени Луи Второго» в Монако.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Бенфики».
Ворота португальского клуба в течение всего матча защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец совершил за матч 3 сейвы. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 6.6 баллов. Наивысшую оценку в матче получил звездный партнер украинца Анхель Ди Мария – 8.2 балла.
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