28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькпарктадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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После четырех сыгранных туров подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Киевляне проиграли все поединки, поэтому в их активе 0 очков.

Виктория Пльзень с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции. Интересно, что в Q3 ЛЕ чешский коллектив выиграл у еще одного украинского клуба – Кривбасса (2:1, 1:0).

Динамо Киев – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.