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Лига Европы
Динамо Киев
28.11.2024 19:45 - : -
Виктория Пльзень
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Лига Европы
26 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 26 ноября 2024, 19:14
279
0

Динамо Киев – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

26 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 26 ноября 2024, 19:14
279
0
Динамо Киев – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькпарктадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных туров подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Киевляне проиграли все поединки, поэтому в их активе 0 очков.

Виктория Пльзень с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции. Интересно, что в Q3 ЛЕ чешский коллектив выиграл у еще одного украинского клуба – Кривбасса (2:1, 1:0).

Динамо Киев – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

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Виктория Пльзень Динамо Киев Динамо - Виктория Пльзень смотреть онлайн Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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