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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:56
272
0

Снова курьезный гол. Селтик подарил Брюгге ничью

Бельгийскому клубу везет во втором матче подряд

27 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:56
272
0
Снова курьезный гол. Селтик подарил Брюгге ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов встретились шотландский «Селтик» и бельгийский «Брюгге». Игра прошла на стадионе «Селтик-Парк».

В прошлом туре «Брюгге» сенсационно одержал победу над «Астон Виллой». Правда, тогда англичане помогли бельгийцам забить единственный гол в матче: Тайрон Минкс не понял своего вратаря, который ввел мяч в игру с линии вратарской, а защитник взял «шкиряного» в руки, за что арбитр назначил пенальти.

В матче с «Селтиком» «Брюгге» вновь забил, но это произошло несколько необычно — хозяева забили автогол. На 26-й минуте Камерон Картер-Викерс не заметил, что вратарь покинул ворота, и направил мяч в собственные ворота. Интересно, что «Брюгге» везет в двух матчах подряд.

В отличие от «Астон Виллы», игроки «Селтика» сравняли счет во втором тайме. На 60-й минуте Дайдзен Маэда записал результативное действие на свой счет.

Лига чемпионов, 5-й тур, 27 ноября

«Селтик» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:1

Голы: Маэда, 60 – Картер-Викерс, 26 (автогол).

Селтік: Шмейхель, Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Вальє, 59), Енгельс (Бернарду, 59), Макгрегор, Хатаре, Кюн, Фурухасі (Іда, 76), Маеда (Форрест, 76)

Брюгге: Міньйоле, Сейс, Мехеле, Ордоньєс, Де Кейпер, Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Сков Ольсен, Хутгла, Цоліс

Попередження: Бернарду, 84 – Ордоньєс, 48, Мехеле, 76, Сейс, 90+2

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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