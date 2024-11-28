Лига чемпионов28 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:35
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Селтик – Брюгге – 1:1. Как был забит курьезный мяч в свои. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
28 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:35
47
0
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Брюгге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе в Глазго. Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Селтик (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:1
Голы: Маэда, 60 – Картер-Викерс, 26
Видеообзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Кэмерон Картер-Виккерс (Селтик).
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