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Лига Чемпионов
Селтик
27.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:35
47
0

Селтик – Брюгге – 1:1. Как был забит курьезный мяч в свои. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

28 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:35
47
0
Селтик – Брюгге – 1:1. Как был забит курьезный мяч в свои. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Глазго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Селтик (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:1

Голы: Маэда, 60 – Картер-Викерс, 26

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Кэмерон Картер-Виккерс (Селтик).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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