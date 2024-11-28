27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Брюгге.

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Поединок прошел на стадионе в Глазго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Селтик (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:1

Голы: Маэда, 60 – Картер-Викерс, 26

Видеообзор матча: