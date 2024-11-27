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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:57
1745
0

ВИДЕО. Гениальная сыгранность. Эпичный автогол в матче Лиги чемпионов

Брюгге забавно вышел вперед в игре с Селтиком, в свои ворота забил Кэмерон Картер-Викерс

27 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:57
1745
0
ВИДЕО. Гениальная сыгранность. Эпичный автогол в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Брюгге.

Коллективы играют на стадионе в Глзаго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 26-й минуте гости вышли вперед. Все бы ничего, но шотландский клуб оформил автогол, да еще и какой!

Кэмерон Картер-Викерс под прессингом решил отдать пас на голкипера, не смотря назад. Мяч покатился к левой штанге ворот, но вот вратарь Селтика Каспер Шмейхель в этот момент был возле другой штанги. В итоге мяч закатился в ворота.

Интересно, что в прошлом туре ЛЧ Брюгге переиграл Астон Виллу 1:0. Бельгийцы забили единственный мяч с пенальти. Тогда рефери назначил 11-метровый из-за того, что ценбрек вилланов Тайрон Мингз просто взял мяч в руки после паса Эмилиано Мартинеса.

❗️ ВИДЕО. Гениальная сыгранность. Эпичный автогол в матче Лиги чемпионов

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Брюгге автогол Селтик Лига чемпионов Каспер Шмейхель видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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